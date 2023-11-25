立委登記截止日 江啟臣陣營、謝志忠論文攻防戰

民進黨總統參選人賴清德（左）、立委參選人謝志忠，聯合競選總部昨晚成立。記者黃仲裕／攝影

立委選舉登記昨結束，國民黨立委江啟臣昨在豐原路口向鄉親拜票，江啟臣立委辦公室發言人王昱翔昨晚指控，民進黨立委參選人謝志忠論文涉抄襲。謝志忠昨晚成立豐原競選總部，副總統賴清德站台。賴清德說，交給當事人說明。謝志忠說，他碩士論文比對結果為7%至8%，抄襲指控根本是抹黑。

王昱翔說，他是東海校友，謝的碩士論文抄襲黃千容碩士論文「立委選制改革困境」，除內文，引註也複製貼上；賴清德說過對於學術倫理採高標準，昨晚為謝站台，是否為抄襲背書？

謝志忠說，他登記東海、中興大學雙碩士，論文比對結果東海為7%、中興為8%，指控根本是抹黑；江委員要指控請站出來，不要派小嘍囉。

民進黨台中市第三選區立委參選人謝子涵，昨晚在大雅公園成立競選總部，謝曾任民進黨中央黨部發言人，主打地方創生，將對上實力雄厚的國民黨現任立委楊瓊瓔。

彰化縣長王惠美昨率領國民黨立委謝衣鳯與立委參選人阮厚爵、楊曜聰、鄭俊雄，聯合登記參選。4人以「彰化食安連線」為共同訴求，呼籲鄉親支持擊出全壘打。王惠美說，民進黨執政後國內什麼都缺，兩岸關係緊繃，要下架這樣的執政黨。

國民黨南投立委第二選區參選人游顥說，蔡政府承諾在南投蓋2500戶社會住宅，現在1戶都沒有完成，實際動工的260戶，選前冷飯熱炒。國家住都中心回應，南投社會住宅首案埔里鎮「公誠安居」260戶，今年2月已開工；第2案「竹山好室」預定下月啟動招標，最快2028年完工，可提供約172戶。 中彰投立委登記表 製表／都會地方中心

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