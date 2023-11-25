聽新聞
test
0:00 / 0:00

藍拚立委50席 綠估15選區激戰

聯合報／ 記者鄭媁蔡晉宇林縉明林銘翰周佑政／台北報導
民進黨副總統參選人蕭美琴（前右六）昨拜會民進黨立法院黨團時表示，不斷有綠委告訴她選情告急，她呼籲執政黨國會一定要過半，才能順利推動政務。記者黃義書／攝影
民進黨副總統參選人蕭美琴（前右六）昨拜會民進黨立法院黨團時表示，不斷有綠委告訴她選情告急，她呼籲執政黨國會一定要過半，才能順利推動政務。記者黃義書／攝影

國民黨主席朱立倫、台中市長盧秀燕昨天領軍，率國民黨台中7區域立委參選人、1原住民立委參選人與民眾黨蔡壁如聯合登記。記者洪敬浤／攝影
國民黨主席朱立倫、台中市長盧秀燕昨天領軍，率國民黨台中7區域立委參選人、1原住民立委參選人與民眾黨蔡壁如聯合登記。記者洪敬浤／攝影

選戰倒數四十九天，藍綠白力拚立委選舉，國民黨內認為，受到「藍白合」破局影響，立委選情不容樂觀，預估總席次約能拿下五十席，民進黨評估全台約有十五個激戰區，若最後都勝出上看六十席，才能達成國會過半目標，民眾黨主席柯文哲確定參選總統，黨內士氣振奮，評估至少能取得八席，時代力量則希望至少能「保五」。

二○二○年立委選舉結果，民進黨獲得六十一席，國民黨三十八席，民眾黨五席，時代力量三席。去年九合一選舉後，國民黨選情看好，黨內原本預估國會可單獨過半，但歷經藍白合近半年來紛擾，黨內坦言，情勢演變已無當時樂觀。

國民黨內人士表示，七十三席區域立委當中，提名六十五席，待「侯康配」選戰主軸確定，加上十五個執政縣市，黨中央與地方縣市的動員能量結合一起，初估立委可拿下五十席。

民進黨發言人張志豪表示，民進黨延續國會過半的目標很明確。民進黨立委選戰操盤人士指出，總席次保底應有四十五席，而席次能衝多高的關鍵，在於全台十五個激戰選區能取得幾席。

民進黨操盤人士說，激戰選區只要黨籍參選人和對手的差距不被拉開，選戰最後兩周，隨著賴清德的選戰氣勢上升，「翻盤」的速度會非常快。四年前有多個立委選區都是此模式逆轉勝，民進黨也擅於打這類型選戰，只要能在激戰區中取得好成績，立法院仍有望過半。

民眾黨雖然在部分區域立委選區有提名人選，但黨內仍將目標鎖定在不分區立委。黨內人士指出，雖然藍白合破局，但民眾黨的選票本來就有「排他性」，整體影響還好，預估明年立委選舉，民眾黨立委席次將較本屆成長，保守估計能獲得八席以上。

時代力量目前有三席立委，黨主席王婉諭表示，總體立委席次，期盼「保五望七」。根據黨內預估，前立委黃國昌退出時力、加入台灣民眾黨，預期時力的整體選票會減少，但影響有限。

國會席次 各黨戰略目標 製表／周佑政
國會席次 各黨戰略目標 製表／周佑政

2024選舉 2024立委選舉 國民黨 民進黨 台灣民眾黨

延伸閱讀

金門立委上演夫妻「打擂台」！歐陽儀雄登記參選 竟是為了這原因

影／謝志忠、謝子涵競總成立 賴清德站台千人喊「凍蒜」

彰化縣區域立委13人登記 除藍綠還有統促、雙語等黨

屏南立委綠營分裂互打…國民黨堅持不提名 鐵桿藍感嘆：原可一搏

相關新聞

藍拚立委50席 綠估15選區激戰

選戰倒數四十九天，藍綠白力拚立委選舉，國民黨內認為，受到「藍白合」破局影響，立委選情不容樂觀，預估總席次約能拿下五十席，...

藍禁小雞找柯站台「沒模糊空間」

藍白總統大選分手，國民黨昨祭出禁令，不讓民眾黨總統參選人柯文哲幫藍營立委參選人站台，其實早在藍白瀕臨破局時，原本寄望柯文...

區域立委參選登記 比上屆少97人

中選會昨表示，第十六任總統、副總統及第十一屆立委選舉參選人已於昨天完成登記，共有三組總統、副總統選舉參選人完成登記，三一...

搶基本盤內訌 泛綠自家人廝殺

全台七十三席區域立委，藍綠不少內訌分裂，有初選結怨難癒合，還有泛藍或泛綠堅持參選，造成同陣營開戰，選情暗潮洶湧，激烈度更...

國會爭奪戰／學者看3黨不過半 聯合內閣是解方

民進黨總統參選人賴清德民意支持度徘徊三成到四成間，國會未來可能三黨不過半，影響國家憲政。學者認為，法規雖未規定要由多數黨...

國會爭奪戰／白攻不分區 藍綠想維持現狀

明年立委選戰卅四席不分區是藍綠白兵家必爭，國民黨、民進黨都期盼「維持現狀」，拿下十三席以上不分區；民眾黨認為，在總統參選...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。