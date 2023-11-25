藍拚立委50席 綠估15選區激戰

國民黨主席朱立倫、台中市長盧秀燕昨天領軍，率國民黨台中7區域立委參選人、1原住民立委參選人與民眾黨蔡壁如聯合登記。記者洪敬浤／攝影

選戰倒數四十九天，藍綠白力拚立委選舉，國民黨內認為，受到「藍白合」破局影響，立委選情不容樂觀，預估總席次約能拿下五十席，民進黨評估全台約有十五個激戰區，若最後都勝出上看六十席，才能達成國會過半目標，民眾黨主席柯文哲確定參選總統，黨內士氣振奮，評估至少能取得八席，時代力量則希望至少能「保五」。

二○二○年立委選舉結果，民進黨獲得六十一席，國民黨三十八席，民眾黨五席，時代力量三席。去年九合一選舉後，國民黨選情看好，黨內原本預估國會可單獨過半，但歷經藍白合近半年來紛擾，黨內坦言，情勢演變已無當時樂觀。

國民黨內人士表示，七十三席區域立委當中，提名六十五席，待「侯康配」選戰主軸確定，加上十五個執政縣市，黨中央與地方縣市的動員能量結合一起，初估立委可拿下五十席。

民進黨發言人張志豪表示，民進黨延續國會過半的目標很明確。民進黨立委選戰操盤人士指出，總席次保底應有四十五席，而席次能衝多高的關鍵，在於全台十五個激戰選區能取得幾席。

民進黨操盤人士說，激戰選區只要黨籍參選人和對手的差距不被拉開，選戰最後兩周，隨著賴清德的選戰氣勢上升，「翻盤」的速度會非常快。四年前有多個立委選區都是此模式逆轉勝，民進黨也擅於打這類型選戰，只要能在激戰區中取得好成績，立法院仍有望過半。

民眾黨雖然在部分區域立委選區有提名人選，但黨內仍將目標鎖定在不分區立委。黨內人士指出，雖然藍白合破局，但民眾黨的選票本來就有「排他性」，整體影響還好，預估明年立委選舉，民眾黨立委席次將較本屆成長，保守估計能獲得八席以上。

時代力量目前有三席立委，黨主席王婉諭表示，總體立委席次，期盼「保五望七」。根據黨內預估，前立委黃國昌退出時力、加入台灣民眾黨，預期時力的整體選票會減少，但影響有限。

國會席次 各黨戰略目標 製表／周佑政

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