桃6選區6人競爭 資深男星參戰

2024立委選舉昨天登記截止，桃園共26人登記參選，其中第6選區登記情況最踴躍，除藍白2黨提名及綠營禮讓人選，另有資深男星及政治素人參戰，而其他選區也有不少小黨派人參選，選情百花齊放。

桃園市第6選區到昨天傍晚5時30分截止共6人登記，分別是民進黨禮讓的無黨籍現任立委趙正宇、國民黨邱若華、民眾黨李慕妍、復康聯盟黨劉睿宸、人民最大黨翁紹庭和無黨籍的葉堂宇；劉睿宸即為資深男星劉尚謙，昨現身選委會登記也引發話題。他表示自己雖然70歲，但想為國家做點事，因理念與復康黨相近，所以代表復康黨參選。

第6選區最年輕的參選人是27歲的李慕妍，她昨天下午3時完成登記，表示有許多人以沒有政治背景、金援和地方派系等理由勸她不要從政，但她堅信自己沒有包袱就是優勢。

雖然登記者眾，但地方人士認為第6選區仍是藍綠勢力對決。尋求連任的趙正宇表示民主政治本來就應該是良性競爭，只要願意在這片土地扎根，願意為這片土地貢獻自己的心力，那就是一件好事，相信自己努力深耕會被看見。

邱若華陣營表示競選策略不受外界影響，團隊始終一步一腳印，穩紮穩打勤跑地方，關於中央統籌分配款多年來沒有照顧到桃園，希望有機會讓邱若華進國會爭取更多經費建設地方。

另外，新竹縣第1選區立委4女戰爭，昨天加入1男爭搶，由台灣維新派出劉復嵐登記參選，前台南縣長、台灣維新召集人蘇煥智更親自陪同，打出要推動台灣第2次民主運動口號，不過其他立委參選人對此都「老神在在」，藍綠攻防仍是1選區焦點。

桃竹苗立委登記表 製表／都會地方中心

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