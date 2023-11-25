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台東立委6搶1 澎湖3腳督

聯合報／ 記者王勇超劉星君潘欣中尤聰光林保光宋原彰／連線報導
台東區域立委選舉共有6位參選人登記，是台東立委登記參選人數有史以來最多的一次。記者尤聰光／攝影
台東區域立委選舉共有6位參選人登記，是台東立委登記參選人數有史以來最多的一次。記者尤聰光／攝影

2024高雄區域立委8個選區共29人完成登記，第3選區及第7選區均5人登記，競爭最激烈。第2與第4選區各2人登記，藍綠對決；屏東縣2個選區共11人登記；台東縣區域立委6人參選，縣選委會說為有史以來最多。澎湖縣區域立委3人參選形成三腳督；山地原民部分，高雄1人，屏東2人，台東1人。平地原民則是台東1人登記。

高雄第1選區4人登記，除民進黨邱議瑩20日登記，其餘3人包括民眾黨曾尹儷、人民最大黨劉承智、國民黨現任市議員但以無黨身分參選林義迪，都是壓線登記。

屏東縣區域立委共11人登記。屏縣立委第2選區（屏南地區），國民黨未提名且無藍營登記，由民進黨徵召前縣長潘孟安子弟兵徐富癸，對上代父親蘇震清出征的無黨蘇孟淳；藍營基層見泛綠分裂、原可一博選區拱手讓人，有人氣得不想投了。國民黨屏縣黨部主委廖婉汝說，黨部立場根據歷屆得票數來看，藍營有機會，但黨中央堅持不提名只能尊重。

曾競選台東縣長失利無黨籍陳長宏昨趕在5點前到縣選委會登記，台東區域立委選舉共6人登記，黃建賓、賴坤成、黃婉茹、現任立委劉櫂豪、許瑞貴及陳長宏；澎湖縣部分，民進黨籍現任立委楊曜昨「壓線」登記，與國民黨徵召的吳政杰、無黨參選陳慧娟「三腳督」。

2024選舉 2024立委選舉 2024高屏離島立委

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