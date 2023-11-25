南市20人參選立委 綠6席拚連任

立委選舉昨登記截止，最後一天台南市及雲林縣各1人登記，台南市選委會表示，完成登記參選區域立委有20人，除民進黨6席尋求連任，還有國民黨、無黨及小黨也有多人登記。另嘉義縣、嘉義市各有2人登記。

嘉市民進黨現任立委王美惠上午由競總主任莊國輝陪同登記，沒支持者大陣仗，登記後也沒選舉戰車掃街，王美惠說，上任4年爭取政績及問政表現相信鄉親有目共睹，有信心繼續獲得選民支持。

針對對手指前瞻補助30.95億全台殿後，批她爭取不力；王美惠說，審計部公布數據是前瞻競爭型計畫，中央自辦計畫未統計。她會繼續爭取興建輕軌及嘉市圖書總館、擴大醫療長照社福量能等建設。12月2日晚間賴清德、王美惠聯合競總部成立。

曾登記參選市長的無黨籍博士蔡松益，加入「復康聯盟黨」，下午完成參選登記，蔡說，認同復康聯盟黨主張一中、九二共識、反台獨，擁護中華民國，他提出爭取長者入住復康家園，提供每戶3萬元生活津貼，提高社會福利，合理調整稅率等15項政見。復康聯盟黨另在台南推蔡承攸登記參選。

嘉縣第2選區立委2人登記，分別是從事電商批發與零售產業，出生中國湖南省無黨籍新住民廖昱婧；另名制度救世島政黨簡銘傑、護理師。

雲林第1選區議員陳俊龍，由父親、前議長陳清秀陪同登記參選，陳清秀歷任7屆議員，多年前卸下議長，交棒擔任4議員兒子陳俊龍，支持兒子參選，讓中間選民有選擇，不要只有黨派操作選舉。陳俊龍說，他要以議會經驗選立委，在國會發揮、為地方發聲，爭取建設，讓雲林縣變更好。

雲嘉南立委登記表 製表╱都會地方中心

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