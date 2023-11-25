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北市61人參選 士北侯漢廷、張斯綱整合無共識

聯合報／ 記者楊正海林佳彣陳敬丰王燕華／連線報導
台北市長蔣萬安昨天陪同國民黨提名的北市立委候選人，前往選委會登記參選。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安昨天陪同國民黨提名的北市立委候選人，前往選委會登記參選。記者楊正海／攝影

2024立委選舉登記昨最後一天，包括北市、宜蘭及花蓮都有參選人前往登記，北市選委會指出，第11屆北市立委登記共61人，與上屆人數相同，包括區域立委本屆54人，原住民平地4人、山地3人共7人。花蓮4人參選藍綠兩強相爭。

北市第一選區（士林、北投）泛藍鬧分裂，代表國民黨參選的市議員張斯綱與北市議員侯漢廷整合無共識，張昨早還溫情喊話「相信侯是有大智慧的人，請侯為大局思考重回藍營一起拚勝選」，昨午侯漢廷以無黨籍登記參選，選戰三腳督成形。

侯漢廷表示，他多次向國民黨中央溝通建議，盼顧及地方選情，彌補地方傷痕，但國民黨卻不願面對地方問題，因此才有在地藍營勸進，並肯定他是能真正團結北投士林的藍營、下架吳思瑤的最強戰力，並強調自己從頭到尾都是正藍，比中國國民黨還堅持中國國民黨，所謂大局為重，就是支持在野戰力最強的侯漢廷。張斯綱則反酸，要回到國民黨籍，才是真的回到藍營。

民進黨宜蘭立委參選人陳俊宇青年應援團成立，民進黨前副秘書長林飛帆現身支持，林表示，民進黨過去7年執政，做很多減輕青年生或負擔政策，如調漲基本工資、租金補貼等，希望經濟成長果實能分配給年輕世代。台灣基進宜蘭立委參選人林意評昨也完成登記，他說，台灣民主已出現瓶頸，盼從宜蘭開始「轉骨改革」。

花蓮區域立委昨有制度救世島的周玉梅登記參選，連同已登記的無黨籍許願神、民進黨張美慧、國民黨傅崐萁共4人參選，呈現藍綠對決。此外，本屆選舉曾參選區域立委的中華統一促進黨曹純明，恢復原民身分，下屆改以洪曹純明參選平地原住民立委。

北宜花立委登記表 製表 ╱地方都會中心
北宜花立委登記表 製表 ╱地方都會中心

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