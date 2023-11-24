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藍白合示範區 白選將尷尬

聯合報／ 記者葉德正林佩均／連線報導
新北市第二選區（蘆洲、五股、三重16里）民眾黨立委參選人李有宜（右）掃街拜票。記者葉德正／攝影
新北市第二選區（蘆洲、五股、三重16里）民眾黨立委參選人李有宜（右）掃街拜票。記者葉德正／攝影

藍白郭會談不歡而散，新北市「藍白合示範區」民眾黨立委參選人李有宜處境陷入尷尬，原已展開協助的藍營地方組織臨時喊卡，國民黨議員王威元直言，總統無法藍白合，立委怎麼合？李有宜說，有國民黨議員加持，陸戰布局「如虎添翼」，歡迎國民黨總統參選人侯友宜為她站台。

李有宜說，國民黨未提人選，目標下架民進黨，相信非綠選民會歸隊，她非常歡迎侯友宜為她站台，力拚政黨輪替。

被問到還會不會協助民眾黨李有宜，國民黨新北市議員王威元直呼「你覺得有可能嗎？」柯文哲找前總統馬英九擔任見證人，馬前總統卻被稱為不速之客，郭台銘與副手賴佩霞還在事後發「咖啡文」調侃，是可忍，孰不可忍？侯友宜真的受很大委屈，總統無法藍白合，立委當然也不可能；此事過後藍營士氣大振，大家會更團結打選戰。

民眾黨台中立委參選人蔡壁如表示，不到最後關頭，還是不輕言放棄總統選舉藍白合，她的看法依然是「團結一切可團結的力量」，也希望藍天白雲能持續。

【記者周佑政、屈彥辰、林銘翰／台北報導】「藍白郭」昨協商無結果，國民黨立委王鴻薇讚賞侯友宜表現很好，有展現出「總統的樣子」；民進黨籍立法院長游錫堃則對內示警，不管藍白陣營合不合，對民進黨而言都是苦戰，民主政治有「鐘擺效應」，民進黨要非常努力。

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