台中1選區增1人 劉燈鐘挑戰蔡其昌、蔡壁如

立委登記今天最後一天，國民黨籍的金門大學副教授劉燈鐘昨天登記參選台中市立委第一選區，國民黨在本選區未提名人選，劉以無黨籍投入選戰，將對上民進黨立法院副院長蔡其昌與民眾黨立委參選人蔡壁如。劉燈鐘說，他尊重國民黨，但以鄉親、建設為主。國民黨市黨部主委顏文正說，劉有違反黨紀疑慮，將提報考紀會，最嚴重會開除黨籍，國民黨該選區以支持蔡壁如為主。

國民黨台中市第八選區現任立委江啟臣昨上午登記參選，妻子劉姿伶、藍營議員與支持者陪同。江啟臣扛起扁擔，裝滿山城水梨、柿子等農作物，要扛起豐原山城的幸福。

民進黨議員江肇國昨登記參選台中市第六選區立委，立法院副院長蔡其昌、立委黃國書等人陪同。黃國書是現任中六立委，他把放有「中西區」、「東南區」的扁擔，交給江肇國，象徵交棒。

民進黨彰化縣4名立委參選人組成「女力戰隊」誓師，行政院副院長鄭文燦昨到場加油。記者劉明岩／攝影

昨天台中有還有多人登記，包含第四選區無黨籍陳志彬、第五選區小民參政歐巴桑聯盟蔡善雯、中華統促黨林澤培與第六選區中華統促黨黃千庭。

南投縣第一選區現任立委馬文君昨在南投縣長許淑華、議長何勝豐陪同登記參選，尋求5連霸。馬文君因潛艦案遭綠營攻擊，支持者大喊加油。馬文君說，民進黨為求勝選抹黑她，希望鄉親用選票讓她建設南投。

草屯鎮民代表林金潭登記參選投一選區，他非出政治世家，3屆鎮代說到做到，不亂開選舉支票。小民參政歐巴桑聯盟首度在南投推參選人，實驗教育工作者李圓恩登記參選投一選區，讓選民在藍綠之外有更多選擇。

南投縣第二選區現任立委蔡培慧昨由母親陳素蘭陪同登記參選，陳素蘭說，女兒3月補選當選以來，四處為南投建設，她心疼「選立委都瘦了」。蔡培慧說，她已爭取110億元，讓台鐵集集支線串連高鐵彰化站，10個月拚4年。

行政院副院長鄭文燦昨到彰化，與民進黨4名立委、參選人舉行「女力戰隊」誓師大會，力拚擊出全壘打。國民黨4名立委與參選人今上午8時，由縣長王惠美率隊登記，展現氣勢。

彰化縣昨新增2人登記，第三選區統促黨桂麗娜、第四選區中華文化共和黨蔡念諶。