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新北基隆立委登記 參選人標新立異

聯合報／ 記者江婉儀游明煌蔡家蓁／連線報導
新北立委參選人林金結（戴安全帽者）化身為外送員，在支持者助陣下完成登記。記者江婉儀／攝影
新北立委參選人林金結（戴安全帽者）化身為外送員，在支持者助陣下完成登記。記者江婉儀／攝影

昨天是2024立委登記第4天，新北新增11人完成登記，為吸引目光，也傳達理念，不少參選人在造型上發揮巧思。國民黨立委參選人林金結化身為外送員，騎機車登記。基隆市無黨籍立委參選人王醒之穿紅背心、戴草帽，扮成「航海王」人物魯夫造型，誓言與市民共同踏上偉大航道。

新北第10選區國民黨參選人林金結昨以外送員形象，從土城騎車到新北選委會登記，同行有20名里長助陣。新北第3選區國民黨參選人蔡明堂找中央黨部前秘書長李乾龍等人陪登記。第12選區國民黨參選人廖先翔也在下午3點完成登記，僅找1名助理陪同。

台灣維新黨立委參選人陳長志為展現參選決心，把汐止7星選區地圖刺青在身上。記者江婉儀／攝影
台灣維新黨立委參選人陳長志為展現參選決心，把汐止7星選區地圖刺青在身上。記者江婉儀／攝影

台灣維新黨召集人蘇煥智陪曾任香港議員的徐百弟、導演陳長志來登記，徐投入第1選區，陳投入第12選區。陳長志為展現參選決心，把汐止7星選區地圖刺青在胸前。

基隆無黨籍前議員王醒之昨以「航海王」造型辦登記，誓言與市民共同踏上偉大的航道。記者游明煌／攝影
基隆無黨籍前議員王醒之昨以「航海王」造型辦登記，誓言與市民共同踏上偉大的航道。記者游明煌／攝影

基隆部分，王醒之扮成「航海王」人物魯夫現身選委會，陪同登記者除市議員陳冠羽，還有文史生態工作者、公益律師、退休教師等，象徵百工百業相挺。

草根女性政黨「小民參政歐巴桑聯盟」首度插旗基隆市，推年僅27歲、從事教職的謝海菁參選立委，謝昨完成登記，自嘲是貧窮青年代表，基隆在地青年困境她感同身受。

民眾黨金門縣立委參選人尚文凱也在昨完成登記，她說，當選後將攜手縣長陳福海衝刺縣政，也承諾任期會「做好做滿」，被解讀是暗諷國民黨立委陳玉珍，酸陳可能投入2026縣長選戰。

陳玉珍回應，政治人物坐哪個位子、坐多久由選民決定，過去20年她一步一腳印做選民服務，不像某些人選舉到了才忽然冒出來。

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