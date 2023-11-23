游顥指在選區寄戶口 蔡培慧：認真做事最重要

南投縣濁水溪線國民黨立法委員參選人游顥今天指控對手民進黨立委蔡培慧「寄戶口」在團隊幹部住家，無實際住在選區內。蔡培慧回應表示，她是「鹿谷女兒」，認真做事最重要。

游顥、游顥競選總部總幹事蔡宜助今天下午召開記者會提出蔡培慧的公職人員財產申報表，質疑蔡培慧名下房地產在南投縣埔里鎮、桃園市桃園區，戶籍卻為選舉設在蔡培慧團隊幹部、鹿谷鄉民代表蘇炳南住家，認為蔡培慧是地方立委卻「人不在、心不在、房不在」。

游顥表示，選舉最怕就是幽靈人口、寄戶口，鹿谷鄉親指蔡培慧根本不住鹿谷鄉，希望蔡培慧出面說明「真的與蘇炳南住一起嗎」，還是只設戶籍；他勤跑地方、實在服務，讓選民在地方找得到、看得到，居民也需要能與地方、縣府、中央搭配的立委，而不是扯後腿。

蔡宜助指出，蔡培慧住在埔里鎮，但為今年3月4日這席立委補選，就將戶籍遷至鹿谷鄉永隆村蘇炳南住家，但卻從未實際居住，每天行程是從埔里鎮出發，這樣非常辛苦，呼籲蔡培慧住在選區內了解鄉親心聲。

蔡培慧回應指控表示，她是「鹿谷女兒」，認真做事最重要，若住在哪裡、財產申報都去查，怎忘記向警方問她在南投市內轆地區租屋，南投市、鹿谷、竹山、水里、信義等選區內所有鄉鎮，她都要服務，「我在鹿谷有房子，住在我阿姨家」；她也認為身為參選人應提出政見，而不是只剩質疑其他參選人住哪裡。

商品推薦