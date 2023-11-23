麻將最大黨、雙語無法黨…2024立委選舉小黨陸續登記 你都認識嗎？

2024總統立委選舉20日開始登記，截至22日已逾200候選人登記參選，參選人除來自耳熟能詳的國民黨、民進黨、民眾黨、時代力量等大小政黨，也出現成立不久的新鮮政黨，如司法改革黨、台灣麻將最大黨、臺灣雙語無法黨等，令人眼花撩亂。一查，光是今年就有9個新政黨成立，台灣選民手裡這張政黨票該如何投？就從了解這些陌生政黨開始吧！

近年成立並於此次選舉推舉候選人的政黨有哪些？

（以下依成立時間排列）

喜樂島聯盟

成立：2019年7月20日 黨主席：郭倍宏（民視第3任董事長）

主張台灣獨立，提出「獨立公投，正名入聯」目標，推動司法改革、族群平等、均富經濟。本次選舉已有1位候選人登記參選。

小民參政歐巴桑聯盟

成立：2019年8月21日 召集人：江敏榕

主打小民參政，政見以兒童、親子相關為主，同時關注環境、性平、勞動、動物友善等議題。本次選舉將提名10位候選人參選，現已有5人登記。

台灣維新

成立：2019年8月24日 黨主席：蘇煥智（前台南縣長）

主張應超越藍綠，團結民心，共同推動「維新運動」，推動地方自治、開放地方政黨、全面實施長照社會保險、改革買票黑金等。本次選舉已有1位候選人登記參選。

臺灣雙語無法黨

成立：2020年1月19日 黨主席：蕭文乾

以教育為訴求的政黨，主張教育理念與政策應該超越狹隘的政治意識型態，希望導正長期以來學校錯誤的英語教育方式，為推動台灣雙語教育、改變台灣學習語言的文化而努力。本次選舉已有10位候選人登記參選。

台灣麻將最大黨

成立：2022年10月16日 黨主席：郭璽（前國防部海軍司令部顧問）

以積極推動、維護、發揚麻將活動為首要任務，推廣銀髮族麻將聯誼、交流，減緩其智力退化速度，減輕長照負擔。本次選舉將提名13位候選人參選，現已有1人登記。

司法改革黨

成立：2023年7月01日 黨主席：張靜

以推動司法改革，還公道於人民，追究違法濫權之司法首長及官員為宗旨。本次選舉將提名10位候選人參選，現已有9人登記。

延伸閱讀 我家選區有誰登記了？來這裡查完整資料→2024立委選將點名





政黨成立難不難？步驟有哪些？

台灣政治環境多元，現有91個政黨活躍中，且光是今年（2023）就有9個新成理的政黨，然而實際上廢止的政黨也逾200個，到底成立政黨的條件是什麼？難度又有多高呢？

據內政部規定，政黨成立有5個流程：

一、召開成立大會 先找到100位以上黨員（需年滿16歲）召開成立大會選定負責人，開會前於內政部政黨及全國性政治團體資訊網申請臨時帳號登錄基本資料，開會當日要有過半黨員出席，並通過章程。

二、報請備案 成立大會結束後30內，準備好申請書、章程、黨員名冊、負責人名冊、成立大會會議紀錄等文件，上傳至內政部政黨及全國性政治團體資訊管理系統，並將紙本函送內政部。

三、備案 內政部會於30日內通知報請結果，如經予以備案，會發給圖記及證書，若有違反法律規定者將不予備案。

四、圖記啟用 啟用後須將圖記啟用日期及印模報請內政部備查。

五、法人登記 最後要向主事務所所在地的地方法院聲請辦法法人設立登記，並在30內將登記證書影本送交內政部備查。若1年內未完成登記手續，內政部就會廢止備案，即政黨成立失敗。

此外，據《政黨法》規定，政黨需有共同政治理念，並需推薦候選人參加公職人員選舉，如果未符合標準，也可能遭到廢止。

商品推薦