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劉燈鐘以無黨籍參選台中1選區立委 挑戰「藍白示範區」

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
國民黨籍劉燈鐘欲參選台中第一選區，登記黨內初選卻未獲提名，今以無黨籍身分登記參選。記者劉柏均／攝影
國民黨籍劉燈鐘欲參選台中第一選區，登記黨內初選卻未獲提名，今以無黨籍身分登記參選。記者劉柏均／攝影

台中國民黨籍的劉燈鐘今以無黨籍登記參選第一選區立委，為該區藍白合投下變數。劉燈鐘說，參選是他長期對鄉親有承諾，尊重國民黨考量，他是忠貞黨員，會堅持選到底。市黨部主委顏文正表示，有違反黨紀疑慮，會與考紀委員討論，最嚴重恐開除黨籍；目前仍以支持民眾黨蔡壁如為主。

台中第一選區現任立委為民進黨蔡其昌，今年挑戰連任，國民黨則與民眾黨合作，表態支持蔡壁如參選；國民黨的劉燈鐘有意參選，早早布局、勤跑第一選區，但未獲黨提名。劉今早在支持者陪同下，以無黨籍身分登記參選。

劉燈鐘表示，尊重國民黨考量，但他認為應以地方鄉親、建設為主，黨若認同他最好，若有其他考量，也不便做其他揣測，堅定參選理念，以實際行動建設地方、造福鄉親。

劉燈鐘強調「無主動退黨計畫」，國民黨也未做進一步討論，他是忠貞黨員，參與國民黨地方事務、組織幾十年，對黨有感情，不會因為一時未提名就口出惡言。

劉說，鄉親是第一、政黨放第二，有機會為鄉親爭取重大基礎建設，他非常樂意這麼做，不論國民黨未來是否有合作規畫，他會堅定參選，今天登記沒有政黨推薦書，所以確定是以無黨籍參選。

對於藍營母雞們紛紛為蔡壁如站台，劉燈鐘說，政治人物有各自考量，不必特別放大，是否真能發揮選舉作用，也要看鄉親是否能認同，所以現在盡量讓鄉親理解、支持他的政見，至於朱立倫、盧秀燕與蔡壁如同框是否有其他考慮，他不清楚。

劉燈鐘改以無黨籍登記參選，並揚言「參選到底」，顏文正表示「尊重」，他說，劉燈鐘為黨員，日前也登記參與黨內初選，未獲黨提名，如今以無黨籍登記參選，有違反黨紀疑慮，將會與考紀委員討論，最嚴重有可能開除黨籍，一切會依相關規定討論。目前中一選區仍以支持民眾黨蔡壁如為主。

國民黨籍劉燈鐘欲參選台中第一選區，登記黨內初選卻未獲提名，今以無黨籍身分登記參選。記者劉柏均／攝影
國民黨籍劉燈鐘欲參選台中第一選區，登記黨內初選卻未獲提名，今以無黨籍身分登記參選。記者劉柏均／攝影
國民黨籍劉燈鐘欲參選台中第一選區，登記黨內初選卻未獲提名，今以無黨籍身份，正式登記參選。記者劉柏均／攝影
國民黨籍劉燈鐘欲參選台中第一選區，登記黨內初選卻未獲提名，今以無黨籍身份，正式登記參選。記者劉柏均／攝影

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