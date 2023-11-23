2024選戰溫度計／藍白合立委示範區 邱議瑩當選率62.6%、民眾黨曾尹儷苦追

國民黨在高雄市第一選區沒有提名立委參選人，被不少人解讀禮讓民眾黨。該選區民進黨現任立委邱議瑩20日登記參選，力拚4連霸。對於韓國瑜未來將進國會，邱議瑩酸說「依照（韓）在高雄市的習慣，有可能他到立院時，大家都已經散會了」。

根據「2024選戰溫度計 贏讚台灣未來」官方網站，今（22）日最新公布的高雄市第一選區（那瑪夏區、甲仙區、六龜區、旗山區、美濃區等14區）參選人當選預測，民進黨立委參選人邱議瑩的62.6％，贏過民眾黨參選人曾尹儷當選率37.4％。

邱議瑩祝賀蕭美琴成總統副手參選人 衝高聲量、新聞擴散廣度

比較近一週兩人各面向指數，邱議瑩在聲量、新聞擴散廣度以及粉絲互動力皆表現較佳，聲量的部分以1千筆，贏過曾尹儷的270筆，而雙方在新聞擴散廣度則是差距7個頻道。此外，粉絲互動力的部分，邱議瑩以3.9萬勝過曾尹儷的1千。民進黨總統參選人賴清德20日宣布副手為前駐美代表蕭美琴，對此，與蕭美琴情同姐妹的邱議瑩臉書發文表示，2023月11月20日這是個令人感動，也是歷史會記載的一天。有支持者留言表示，「邱委員加油，賴蕭配加油！」、「謝謝為台灣努力奉獻的妳們」。

曾尹儷感謝李明璇送花籃 彼此祝福「進國會」好感度飆漲

至於曾尹儷則是好感度較高，以2.2大幅領先邱議瑩的1.3。曾尹儷競選總部成立時收到高雄立委參選人李明璇贈送兩大束花籃祝賀，於是曾尹儷21日向李明璇道謝，並彼此祝福能夠一起進國會。有網友留言表示，「祝福妳高票當選」、「中一也是，直接禮讓給蔡壁如，中一跟高一都加油」。

image source：選戰溫度計

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