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高嘉瑜分析藍白合：柯文哲自己也不知道在幹什麼

聯合新聞網／ 綜合報導
高嘉瑜分析藍白合，坦言國民黨最感到意外，因為「不懂柯文哲在玩什麼把戲，藍白合對柯文哲來講，他自己也不知道在幹什麼」。記者季相儒／攝影
高嘉瑜分析藍白合，坦言國民黨最感到意外，因為「不懂柯文哲在玩什麼把戲，藍白合對柯文哲來講，他自己也不知道在幹什麼」。記者季相儒／攝影

民進黨立委高嘉瑜近日登《賀瓏夜夜秀》受訪，對於藍白合破局可能性高未感意外，認為柯文哲若是今天和明天不一樣也不會感到意外，她直指：「整個藍白合的過程對柯文哲來講，他也不知道自己在幹什麼」。

被問及藍白合僵局，高嘉瑜反問，「大家對昨天的柯文哲，和今天的柯文哲不一樣會感到意外嗎？」她坦言，藍白合從談到合，再因民調數字爭議而陷僵局的情勢，恐怕是國民黨最感到意外，「不懂柯文哲到底在玩什麼把戲，整個藍白合的過程裡面，其實對柯文哲來講，他也不知道自己在幹什麼」。

由於高嘉瑜上(10)月剛過完43歲生日，節目主持人賀瓏還特別準備一個由白到藍的訂製蛋糕，意味著藍白合。但高嘉瑜質疑，為何一場藍白合談判達成共識之後，會惹來全部的人都哭了？「柯文哲也哭、柯媽媽也哭、發言人也哭、柯文哲的妹妹也哭，大家都哭成一團。最後侯友宜也哭、朱立倫也哭、馬英九也哭，大家抱團痛哭」。

談到自己與柯文哲的關係，高嘉瑜坦言，自己跟賴清德因為同黨所以同源，過去是因為民進黨禮讓柯文哲選台北市市長，所以她也支持柯文哲；但在柯文哲競選連任時，民進黨則已有自己的候選人，所以從此之後兩人就分道揚鑣、各走各的路。

對於港湖的選情，高嘉瑜則說自己「會問政、會做事、也會唱歌」，笑稱這是讓國民黨對手李彥秀最害怕的地方。高嘉瑜還透露自己會封麥，「因為賴清德叫我不要再唱，他說唱歌害到我，叫我封麥。」

台北市內湖、南港立委選區呈現三腳督的情勢，三方人馬互批，吳欣岱酸高嘉瑜是「綠皮白骨」，不如看能不能跟李彥秀藍白合，並指高嘉瑜在本土派中仇恨值太高，甚至比李彥秀還高一成以上，已不可能成為團結綠營勝選的選項。李彥秀則直言，與高嘉瑜都不是政壇上的新人，自己就是一步一腳印，秉持從政初衷，團隊品牌有目共睹，絕對不是選戰近了才在辦會勘，或靠奇怪的唱歌跳舞拉抬選情。

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