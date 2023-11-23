聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南李全教喊當選查弊 綠今聯合造勢

聯合報／ 記者吳淑玲李宗祐陳雅玲／連線報導
台南市前議長李全教（中）完成台南市第四選區立委參選人登記。記者吳淑玲／攝影
台南市前議長李全教（中）完成台南市第四選區立委參選人登記。記者吳淑玲／攝影

立委參選登記拚聲勢，台南前議長李全教以無黨籍參選南市第4選區，昨天在多名國民黨及無黨籍議員陪同完成登記，他說，要打破台南清一色的綠色執政；民進黨總統參選人賴清德今到台南與6名黨籍立委登記造勢。另，嘉市立委選區、雲林立委1選區昨也分別有1人登記，讓選區都至少4人競爭。

李全教說，曾說過「藍白合」破局就考慮退選，到前天還在考慮，而參選目的就是為代表台南不同的聲音、要打破台南清一色的綠色執政，也仍希望藍白能夠合作。

李全教也展示自己畢業證書、大學聘書，直言民進黨新潮流長時間對他汙衊抹黑，要下架新潮流；至於議長賄選案，他說，法院已非常明確還清白，自己沒涉及任何金錢的賄選，但也想開了，「最好將我抹成包青天，當選來查民進黨的弊案」。

南市目前6席立委皆民進黨，希望繼續連任「全壘打」，賴清德今上午將到南市與6人造勢，喊出「總統凍蒜，國會過半」等口號。

「臺灣雙語無法黨」也投入選局，蕭燐洪登記南市立委第5選區，而任職台南市消防局的林智勳則登記嘉市立委選區，目前嘉市立委累計4人登記，預計還有現任民進黨王美惠、無黨蔡松益明天登記。

中華統一促進黨郭炳宏昨登記參選雲林立委第1選區，此選區目前登記包括現任民進黨蘇治芬、國民黨丁學忠、台灣革命黨李昭儀、無黨吳炳輝，相當熱鬧。

2024選舉 2024立委選舉 2024雲嘉南立委 李全教 賴清德 蔡松益 王美惠 丁學忠 蘇治芬 吳炳輝

延伸閱讀

影／李全教完成立委登記 自詡被抹黑成「包青天」

柯文哲同台李全教說謊 綠委：既要影響力又怕沾染黑金

昨遭同選區李全教告違反選罷法 林宜瑾今告誣告回擊

林宜瑾批混淆視聽 李全教明天仍提告：將爆更多黑料

相關新聞

爭立委 台東綠營分裂 藍乘隙進擊

東台灣看似藍營鐵票區，宜花東縣長都是藍營執政，但3席立委中，民進黨就包了2席，藍綠各有優勢和分裂危機，民眾黨則期待從宜蘭...

北市港湖泛綠登記互槓 士北泛藍整合再議

北市部分立委選區泛藍泛綠分裂，內湖南港區泛綠參選人昨都登記，基進黨參選人吳欣岱狠嗆民進黨參選人高嘉瑜造成本土派分裂，要好...

選立委 新北昨6人登記 藍綠拚場

2024立委選舉登記第3天 ，新北市昨有6人登記，新北第4選區立委參選人蔣欣璋找國民黨副主席連勝文及多名市議員助陣，喊話...

選立委 桃園藍綠聯合登記拚場

2024桃園立委選舉，藍綠昨聯合登記，強調要6席全上、國會過半。民進黨上午由總統參選人賴清德、行政院副院長鄭文燦領軍，訴...

傳物資夾文宣、動員涉賄 雲檢調查

雲林立委第1選區目前5人登記參選，選情熱鬧，不過國民黨參選人丁學忠昨天與律師出面指出，獲報疑有慈善團體發放的物資中涉夾帶...

台南李全教喊當選查弊 綠今聯合造勢

立委參選登記拚聲勢，台南前議長李全教以無黨籍參選南市第4選區，昨天在多名國民黨及無黨籍議員陪同完成登記，他說，要打破台南...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。