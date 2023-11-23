台南李全教喊當選查弊 綠今聯合造勢
立委參選登記拚聲勢，台南前議長李全教以無黨籍參選南市第4選區，昨天在多名國民黨及無黨籍議員陪同完成登記，他說，要打破台南清一色的綠色執政；民進黨總統參選人賴清德今到台南與6名黨籍立委登記造勢。另，嘉市立委選區、雲林立委1選區昨也分別有1人登記，讓選區都至少4人競爭。
李全教說，曾說過「藍白合」破局就考慮退選，到前天還在考慮，而參選目的就是為代表台南不同的聲音、要打破台南清一色的綠色執政，也仍希望藍白能夠合作。
李全教也展示自己畢業證書、大學聘書，直言民進黨新潮流長時間對他汙衊抹黑，要下架新潮流；至於議長賄選案，他說，法院已非常明確還清白，自己沒涉及任何金錢的賄選，但也想開了，「最好將我抹成包青天，當選來查民進黨的弊案」。
南市目前6席立委皆民進黨，希望繼續連任「全壘打」，賴清德今上午將到南市與6人造勢，喊出「總統凍蒜，國會過半」等口號。
「臺灣雙語無法黨」也投入選局，蕭燐洪登記南市立委第5選區，而任職台南市消防局的林智勳則登記嘉市立委選區，目前嘉市立委累計4人登記，預計還有現任民進黨王美惠、無黨蔡松益明天登記。
中華統一促進黨郭炳宏昨登記參選雲林立委第1選區，此選區目前登記包括現任民進黨蘇治芬、國民黨丁學忠、台灣革命黨李昭儀、無黨吳炳輝，相當熱鬧。
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