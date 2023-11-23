傳物資夾文宣、動員涉賄 雲檢調查

雲林立委第1選區目前5人登記參選，選情熱鬧，不過國民黨參選人丁學忠昨天與律師出面指出，獲報疑有慈善團體發放的物資中涉夾帶選舉文宣，另還傳出參選人動員並涉在遊覽車上發現金，都有賄選之嫌，已將情資交給檢警，他的競總加碼提供100萬元檢舉賄選獎金，籲踴躍檢舉。

雲林地檢署表示，持續調查中，選舉期間只要接獲相關檢舉不法，就會分案偵辦。

丁學忠競選總部指出，日前接獲選民的訊息，農曆7月普度過後有不明人士去要普度品，並放入傳單，再由村里長協助發送給弱勢團體，民眾收到後在內赫見某參選人的文宣，當下覺得不妥，立刻返還善心物資，此案相關資料已給檢警單位。

競總也指出，另外獲報民眾發現有參選人在動員的遊覽車上發放現金，疑就是「走路工」，總部還在蒐集相關證據，若確有此事會向警方報案。

丁學忠與律師吳文城昨開「賄選零容忍、打假護民主」記者會，他說，只要民眾提供賄選情資給競總，案件後續經法院判決確定，競總會頒發100萬元獎金。

1名資深檢察官說，競選文宣與普度品結合發送、發現金的走路工，若影響民眾投票意向，恐怕涉及公職人員選罷法的投票行賄罪嫌。

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