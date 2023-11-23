王婉諭：民眾黨不分區名單看不到價值
民眾黨總統參選人柯文哲競選總幹事黃珊珊、前立委黃國昌分列民眾黨不分區名單一、二名，民進黨發言人林楚茵昨天三問黃國昌，「柯文哲裝不知道九二共識，你也不知道嗎？」
林楚茵表示，黃國昌既然接受民眾黨提名不分區立委，對於柯文哲的言行及立場無可迴避。她質疑黃國昌，柯文哲假裝不知道如何定義九二共識，你不知道嗎？外傳柯文哲為太陽花事件向國民黨前立委蔡正元道歉，你也跟著道歉嗎？柯「十二門徒」可說是劣跡斑斑，爭議不斷，網友都稱民眾黨淪為民眾堂，能接受這十二門徒當你的同事嗎？請黃國昌向國人說清楚。
林楚茵也指出，黃國昌今年三月才痛批立委參選人李全教涉賄選案是恬不知恥，現在卻跟與李全教同台的柯文哲黏緊緊，請問黃國昌準備好跟這些人當同事了嗎？
民進黨發言人張志豪則批評民眾黨不分區名單多數是「柯友友」和幕僚親信，簡直是近親繁殖，不分區立委淪為柯文哲「賞賜」和政治分贓籌碼；名列第一的黃珊珊，任職北市副市長期間被爆出許多行政不中立事件，如在疫情期間用特權喬疫苗，諸多帶頭違法的爭議事件還列名首位，請問未來進入立院如何做為人民立法的表率？
張志豪指出，「柯友友」除了黃國昌外，還有愛將親信的黃珊珊、周榆修、發言人陳智菡及民眾黨台北市黨部主委林國成、發言人張清俊等人，看來柯又打算循「蔡璧如模式」安插自己人馬寄生國會，以利自己繼續掌握國會黨團運作。
時代力量黨主席王婉諭表示，名單中除了黃珊珊、黃國昌較具專業實務經歷，其他人選多為政治酬庸與公關行銷考量，整體名單看不到價值，只看到政治。台灣基進黨主席王興煥則表示，黃珊珊、黃國昌都是資源回收政客，說得好聽是有實務經驗，但在政界都是出名的「跳槽專業戶」，拚命為自己找戰場而不惜背棄理念。
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