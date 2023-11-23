選立委 桃園藍綠聯合登記拚場

2024桃園立委選舉，藍綠昨聯合登記，強調要6席全上、國會過半。民進黨上午由總統參選人賴清德、行政院副院長鄭文燦領軍，訴求「桃園隊」整隊完畢將衝向國會；國民黨下午則是市長張善政、議長邱奕勝帶隊，主張翻轉從桃園開始，打造桃園新格局。

民進黨昨在選委會前擺出棒球背板，參選人接連跑向本壘得分象徵勝選，鄭運鵬高喊「立委有份量，桃園有力量」，黃世杰說「進步世代，專業立委」，彭俊豪「進步未來式，力挺彭俊豪」，范綱祥「挺專業，進國會」，劉仁照「桃園的未來有人罩」，無黨趙正宇「正心守護，宇你同行」。

賴清德說，未來6席立委全上，桃園會更棒，「國會過半，台灣一定會更好」。不過，過程中也發生一段小插曲，新黨立委參選人游智彬、無黨籍立委參選人馬治薇以擴音器嗆聲，問賴清德「違建拆了沒」，當賴介紹副手蕭美琴時，則質問蕭過去疑與大陸人士交往，更在賴逐一介紹參選人時一一諷刺，最後被警方請離。

國民黨6名立委參選人昨天舉辦登記造勢大會，展現團結拚勝選決心。記者陳俊智／攝影

國民黨選將也齊喊「政黨輪替、國會過半」，牛煦庭與涂權吉批民進黨執政造成社會紛亂，萬美玲和呂玉玲強調過去為地方爭取許多重大建設，魯明哲稱總統大選局勢紊亂但能看出最好選擇，邱若華喊出已準備好前進立院替人民發聲。

黨部主委黃敏恭說，去年市長勝選，今年他更有信心，成功從桃園開始，翻轉也從桃園開始，有把握6席「六六大順」全壘打，再加上1席總統，7人全上。

張善政表示，現任3席立委表現傑出，加上3名新秀，一起打造桃園新格局；邱奕勝說，希望市民秉持去年支持市長的心情，繼續支持6席立委，桃園施政更順手。

昨天桃竹苗共13人完成立委參選登記，其中桃園5選區賴香伶因藍白合僵局動向受矚，她強調不受影響，三黨不過半，才有改革契機。

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