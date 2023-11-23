吳音寧登記參選 馬文君、蔡培慧拚連任

2024總統、立委選舉受理登記第3天，彰化縣有3人登記，除民進黨提名的彰化縣第三選區參選人吳音寧外，還有第一選區以無黨籍參選的清隊員蘇群傑，及第四選區「台灣雙語無法黨」參選人鄭錫懋；台中市則有8人登記，其中「台灣雙語無法黨」有3人，司法改革黨4人。

北農前總經理吳音寧，獲民進黨徵召參選彰化縣第三選區立委，她昨天由選區10鄉鎮鄉親的陪同下，辦理彰化選委會登記。民進黨4名女性立委參選人都完成登記，今天將合體組成「女力戰隊」並舉辦誓師大會，行政院副院長鄭文燦前來站台。

彰化縣昨還有兩名政治素人登記參選，都43歲和大學畢業，其中第一選區以無黨籍參選的蘇群傑，是清潔隊員；鄭錫懋則以「台灣雙語無法黨」登記第四選區。

在台中市立委登記部分，分別有一選區無黨籍賴信全、三選區司法改革黨張烱春、四選區「台灣雙語無法黨」有李海碩及林中翊登記、五選區「台灣雙語無法黨」謝旻汎及司法改革黨彭振芳、七選區司法改革黨林振東，以及山地原住民司法改革黨高畹芯。

南投縣昨天沒有人登記，今天將有兩位競選連任的女將，一選區的馬文君及二選區蔡培慧登記外，還有中區小歐盟參選人李圓恩登記第一選區。

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