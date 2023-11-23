高雄7選區／鍾易仲挑戰許智傑 同日登記選立委

高雄市立委第7選區由力拚4連霸綠委許智傑，對上國民黨籍現任市議員鍾易仲，兩人昨先後完成登記，鍾訴求年輕人做大事，許強調深耕地方；喜樂島聯盟主席郭倍宏昨完成高雄6選區立委登記後說，絕對有信心勝選；屏縣2選區民進黨立委參選人徐富癸也完成登記，並簽署保證清廉、親自服務證書。

鍾易仲昨由妻子陪同完成登記，他表示，任議員這幾年勤走基層，聽到太多人民不滿民進黨聲音，這次選舉將集結對政府不滿意見，完成政黨輪替，他與人民站在一起，有信心翻轉鳳山。

高市立委第7選區民進黨立委許智傑（中）拚4連霸，昨由千里眼與順風耳陪同完成登記。記者吳慧芬／攝影

許智傑則請人裝扮千里眼與順風耳陪同登記，他表示，長期深耕鳳山，選舉期間受媽祖幫助、支持，要用政績讓市民了解，「我們真的在做事，最後也會贏得勝選。」

郭倍宏後援會總會長、高市前議員陳乃靜涉幫郭台銘買連署書，遭檢方羈押禁見，郭昨由陳的妻子持丈夫頭像立牌在選委會前下跪，代夫出征支持郭倍宏，郭指選情審慎樂觀，有信心勝選。

徐富癸昨在家人、縣黨部主委羅平道等人陪同下，完成屏東2選區登記，徐簽署「三大保證、十大照顧」保證書，保證清廉、親自服務、中央縣府地方連一線，將用最大誠意尋求選民支持、認同。

商品推薦