選立委 新北昨6人登記 藍綠拚場

2024立委選舉登記第3天 ，新北市昨有6人登記，新北第4選區立委參選人蔣欣璋找國民黨副主席連勝文及多名市議員助陣，喊話要政黨輪替，選出會做事的立委；民進黨立委吳琪銘以「聚沙成塔」為主題，象徵過去8年聚集土城三峽民意，將帶著民意到國會為地方繼續發聲。

昨天上午分別有民進黨立委羅致政、立委參選人何博文及國民黨立委參選人蔣欣璋登記，下午有立委吳琪銘、賴品妤登記，現任民進黨立委林淑芬找助理代登記。

民進黨立委吳琪銘在市議員卓冠廷、廖宜琨、林銘仁、彭一書等人陪同，在選委會外舉辦「聚沙成塔」活動。記者江婉儀／攝影

立委吳琪銘、賴品妤昨天下午1點30分許抵達選委會，吳琪銘有市議員卓冠廷、廖宜琨、林銘仁、彭一書等人陪同，在選委會外辦「聚沙成塔」活動，吳琪銘表示，這代表著他與地方里長、議員們共同努力，團結為土城、三峽帶來積極改變。

基隆昨有1名參選人到選委會完成登記，家庭基本收入（Family Basic Income，FBI）推薦的邱紹祐加入戰局。民進黨鄭文婷已在20日率先登記，無黨籍參選人王醒之將在今天登記，國民黨林沛祥預計明天登記。

民眾黨連江縣立委參選人曹爾凱昨請黨部人員到縣選委會辦理登記，曹擔任民眾黨連江縣黨部主委，是前民政局長曹爾元的胞弟，他將對上國民黨現任立委陳雪生、民進黨立委參選人李問。

立委選舉逼近，硝煙味也增多。國民黨金門縣立委陳玉珍昨出席活動說，她在中央爭取10多億停車場預算，遺憾被縣府以一紙公文退回7億多，後來這筆錢被其他縣市搶走，「暗批」縣長陳福海。金門副議長歐陽儀雄當場反駁，陳福海不是不做，是縣庫目前沒錢，兩人一來一往，火花四射，令在場人士面面相覷。陳力拚立委三連霸，歐陽儀雄妻子尚文凱代表民眾黨出馬挑戰，2024金門立委形成藍白「雙姝對決」。

另，金廈大橋建設推動促進會理事長陳滄江昨赴金門縣府，拜會民政處長陳金增，了解「金廈大橋地方公投」進度，他抗議中央漠視金門民意，還刻意拖延審核公投案，以致遲未能執行第二階段公民連署。有人勸進他參選立委，陳表示「不排除慎重思考」。

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