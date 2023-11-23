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選立委 新北昨6人登記 藍綠拚場

聯合報／ 記者江婉儀蔡家蓁邱瑞杰／連線報導
國民黨立委參選人蔣欣璋昨找國民黨副主席連勝文及新北市議員陳偉杰、江怡臻、王威元、戴湘儀、呂家愷等人陪同登記。記者江婉儀／攝影
國民黨立委參選人蔣欣璋昨找國民黨副主席連勝文及新北市議員陳偉杰、江怡臻、王威元、戴湘儀、呂家愷等人陪同登記。記者江婉儀／攝影

2024立委選舉登記第3天 ，新北市昨有6人登記，新北第4選區立委參選人蔣欣璋找國民黨副主席連勝文及多名市議員助陣，喊話要政黨輪替，選出會做事的立委；民進黨立委吳琪銘以「聚沙成塔」為主題，象徵過去8年聚集土城三峽民意，將帶著民意到國會為地方繼續發聲。

昨天上午分別有民進黨立委羅致政、立委參選人何博文及國民黨立委參選人蔣欣璋登記，下午有立委吳琪銘、賴品妤登記，現任民進黨立委林淑芬找助理代登記。

民進黨立委吳琪銘在市議員卓冠廷、廖宜琨、林銘仁、彭一書等人陪同，在選委會外舉辦「聚沙成塔」活動。記者江婉儀／攝影
民進黨立委吳琪銘在市議員卓冠廷、廖宜琨、林銘仁、彭一書等人陪同，在選委會外舉辦「聚沙成塔」活動。記者江婉儀／攝影

立委吳琪銘、賴品妤昨天下午1點30分許抵達選委會，吳琪銘有市議員卓冠廷、廖宜琨、林銘仁、彭一書等人陪同，在選委會外辦「聚沙成塔」活動，吳琪銘表示，這代表著他與地方里長、議員們共同努力，團結為土城、三峽帶來積極改變。

基隆昨有1名參選人到選委會完成登記，家庭基本收入（Family Basic Income，FBI）推薦的邱紹祐加入戰局。民進黨鄭文婷已在20日率先登記，無黨籍參選人王醒之將在今天登記，國民黨林沛祥預計明天登記。

民眾黨連江縣立委參選人曹爾凱昨請黨部人員到縣選委會辦理登記，曹擔任民眾黨連江縣黨部主委，是前民政局長曹爾元的胞弟，他將對上國民黨現任立委陳雪生、民進黨立委參選人李問。

立委選舉逼近，硝煙味也增多。國民黨金門縣立委陳玉珍昨出席活動說，她在中央爭取10多億停車場預算，遺憾被縣府以一紙公文退回7億多，後來這筆錢被其他縣市搶走，「暗批」縣長陳福海。金門副議長歐陽儀雄當場反駁，陳福海不是不做，是縣庫目前沒錢，兩人一來一往，火花四射，令在場人士面面相覷。陳力拚立委三連霸，歐陽儀雄妻子尚文凱代表民眾黨出馬挑戰，2024金門立委形成藍白「雙姝對決」。

另，金廈大橋建設推動促進會理事長陳滄江昨赴金門縣府，拜會民政處長陳金增，了解「金廈大橋地方公投」進度，他抗議中央漠視金門民意，還刻意拖延審核公投案，以致遲未能執行第二階段公民連署。有人勸進他參選立委，陳表示「不排除慎重思考」。

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