爭立委 台東綠營分裂 藍乘隙進擊

東台灣看似藍營鐵票區，宜花東縣長都是藍營執政，但3席立委中，民進黨就包了2席，藍綠各有優勢和分裂危機，民眾黨則期待從宜蘭突圍，選情充滿變數。

民進黨宜蘭、台東2席現任立委席次出現連任危機，民進黨宜蘭立委陳歐珀陷入im.B風暴而退選，接棒參選的陳俊宇農舍違建遭藍白夾擊。不過，宜蘭立委「藍白未合」，國民黨黃琤婷與民眾黨陳琬惠堅持參選到底，議題雖分進合擊，但也彼此攻防，台灣基進也參戰，另有無黨籍人士參選， 宜蘭立委5搶1，戰況紊亂。

國民黨台東立委參選人黃建賓知名度雖不高，但前民進黨台東立委劉櫂豪退黨導致綠營分裂，劉櫂豪昨以無黨籍登記參選，他說，黨內初選有瑕疵，投票才是真正的民意，盼以正面選舉贏得「超越政黨」的支持。民進黨立委參選人賴坤成反擊，過去初選也輸過劉櫂豪2次，都願賭服輸，劉身為法官，更要有基本法治精神，不該「知法犯法」。

劉櫂豪是3連霸立委，還6度參選台東縣長失利，地方對他縣長、立委「整碗捧去」早釀不滿，但近2屆立委得票數均超越藍綠，基層穩健；賴坤成原是黨內「孤鳥」，總統參選人賴清德副手蕭美琴與其私交甚篤，賴坤成幕僚透露，目前選戰策略「主攻劉櫂豪、邊緣化黃建賓」，讓綠營選票極大化。國民黨則評估，台東藍大綠小，綠營又分裂，盼掀起藍綠對決，台東這1席大有可為。

花蓮區域立委僅1席，藍綠PK，選情相對單純。「花蓮王」傅崐萁尋求連任，傅妻是花蓮縣長徐榛蔚，兩人有花蓮主場優勢。民進黨徵召縣議員張美慧獲年輕世代支持，蕭美琴曾讓民進黨首次在花蓮立委得票過半，蕭美琴這次輔選將再度對上「花蓮王」。張美慧說，不管藍白合不合，花蓮都是藍綠對決，盼與蕭合體拉抬選情。

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