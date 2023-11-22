快訊

OpenAI董事會開除奧特曼犯兩大忌 Google恐趁勢超車？

黑金、桃色風波 賴清德切割沒用 民進黨南台灣鐵塔生鏽

挨批「華國美學」新宿車站廣告是日製！桃園觀旅局長：和3D貓同製作公司

賴盼北市立委全壘打 基進仍在港湖登記

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
民進黨總統參選人賴清德22日率8位台北市立委參選人聯合登記參選。（直播截圖）
民進黨總統參選人賴清德22日率8位台北市立委參選人聯合登記參選。（直播截圖）

賴蕭配20日成行，民進黨總統參選人賴清德盼藉此帶動立委選情，22日帶領台北的民進黨立委參選人聯合前往選委會登記。賴清德表示，這些候選人過去都有很好的經歷，呼籲民眾多支持他們。他還強調只有高嘉瑜才能贏得立委選舉，但高所屬的港湖選區，同屬泛綠的吳欣岱同日也登記參選。

立委人選都強棒

民進黨總統參選人賴清德22日帶領台北市8位立委參選人，包括第1選區的立委吳思瑤、第2選區參選人王世堅、第3選區謝佩芬、第4選區的現任立委高嘉瑜、第5選區吳沛億、第6選區與民進黨合作的社民黨議員苗博雅、第7選區的許淑華與第8選區王閔生，前往台北市選委會登記參選立委。

前衛福部長陳時中、立委吳玉琴、邱泰源，還有民進黨台北市的議員們都到現場相挺。賴清德強調，台灣面臨國內外的挑戰，經不起紛亂與試驗，希望民眾在總統與立委，還有不分區立委都能支持有經驗充滿歷練的候選人，才能成功帶領台灣穩健前進。

賴清德也一一列舉8位候選人之前的政績，包括苗博雅在議員任內，替台北市爭取1千多項建設、還有高嘉瑜在立委評鑑與動保等領域都非常認真等。賴清德還特別強調，只是高嘉瑜才能贏得這場立委選舉，盼爭取台北市民支持，讓民進黨台北立委能8席全壘打。

港湖泛綠確定分裂

不過在高嘉瑜的港湖選區，基進黨立委參選人吳欣岱也登記參選，確定泛綠分裂的局勢。吳欣岱表示，近一年以來常有支持者問她會不會「選到底」，22日就是來兌現她對於港湖本土派支持者的承諾，要樹立一個「承諾有重量」的政治人物典範。

【更多精采內容，詳見

2024選舉 2024立委選舉

延伸閱讀

影／吳欣岱登記選港湖立委 高嘉瑜批：國民黨暗樁

影／賴清德陪同民進黨北市立委參選人登記

港湖本土派分裂 吳欣岱嗆高嘉瑜：好好檢討自己

力挺賴蕭配 蔡總統：賴清德、蕭美琴是台灣最好的選擇

相關新聞

綠營立委登記造勢 賴清德站台遇游智彬鬧場罵「不要臉」

民進黨總統參選人、副總統賴清德今天到桃園替黨籍及禮讓的立委參選人登記造勢活動站台，遇到新黨立委參選人游智彬、無黨籍立委參...

影／堅偉瑜再現！高嘉瑜抓住2人牽手 何志偉、王世堅超尷尬

民進黨、社民黨8名北市立委參選人今赴台北市選委會聯合登記造勢。由於士林、大同區初選時，王世堅、何志偉2人殺得刀刀劍骨，如...

「堅偉瑜」合體何志偉尷尬 游淑慧酸：硬上有什麼意義

2024大選倒數52天，民進黨總統參選人賴清德上午陪同台北市立委參選人登記。民進黨立委高嘉瑜握著立委何志偉、議員王世堅的...

謝龍介直播說「吞忍」心情 ： 民調贏選舉不一定勝

台南市前議員謝龍介被國民黨提名為不分區立委順位第10名後，昨晚直播時除感謝各界力挺，談起藍白合，他多次以「吞忍」控制情緒...

泛藍勢力整合？侯漢廷、張斯綱會面 吳思瑤：不影響

北市第一選區（北投、士林）立委選舉，藍營勢力分裂，新黨侯漢廷與國民黨張斯綱今會面討論是否整合。民進黨籍立委吳思瑤表示，以...

賴盼北市立委全壘打 基進仍在港湖登記

賴蕭配20日成行，民進黨總統參選人賴清德盼藉此帶動立委選情，22日帶領台北的民進黨立委參選人聯合前往選委會登記。賴清德表示，這些候選人過去都有很好的經歷，呼籲民眾多支持他們。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。