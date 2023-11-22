賴盼北市立委全壘打 基進仍在港湖登記
賴蕭配20日成行，民進黨總統參選人賴清德盼藉此帶動立委選情，22日帶領台北的民進黨立委參選人聯合前往選委會登記。賴清德表示，這些候選人過去都有很好的經歷，呼籲民眾多支持他們。他還強調只有高嘉瑜才能贏得立委選舉，但高所屬的港湖選區，同屬泛綠的吳欣岱同日也登記參選。
立委人選都強棒
民進黨總統參選人賴清德22日帶領台北市8位立委參選人，包括第1選區的立委吳思瑤、第2選區參選人王世堅、第3選區謝佩芬、第4選區的現任立委高嘉瑜、第5選區吳沛億、第6選區與民進黨合作的社民黨議員苗博雅、第7選區的許淑華與第8選區王閔生，前往台北市選委會登記參選立委。
前衛福部長陳時中、立委吳玉琴、邱泰源，還有民進黨台北市的議員們都到現場相挺。賴清德強調，台灣面臨國內外的挑戰，經不起紛亂與試驗，希望民眾在總統與立委，還有不分區立委都能支持有經驗充滿歷練的候選人，才能成功帶領台灣穩健前進。
賴清德也一一列舉8位候選人之前的政績，包括苗博雅在議員任內，替台北市爭取1千多項建設、還有高嘉瑜在立委評鑑與動保等領域都非常認真等。賴清德還特別強調，只是高嘉瑜才能贏得這場立委選舉，盼爭取台北市民支持，讓民進黨台北立委能8席全壘打。
港湖泛綠確定分裂
不過在高嘉瑜的港湖選區，基進黨立委參選人吳欣岱也登記參選，確定泛綠分裂的局勢。吳欣岱表示，近一年以來常有支持者問她會不會「選到底」，22日就是來兌現她對於港湖本土派支持者的承諾，要樹立一個「承諾有重量」的政治人物典範。
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