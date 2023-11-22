屏縣立委民進黨徐富癸登記 兒女相挺提三大保證十大照顧

民進黨徵召、唯一提名屏東縣第二選區立委參選人徐富癸，今在全家人、縣黨部主委羅平道等人陪同下完成屏東第二選區登記，徐富癸現場簽署「三大保證、十大照顧」的保證書，保證清廉、親自服務、中央縣府地方連一線。

屏東縣第二選區泛綠分裂，原是民進黨立委蘇震清因選罷法修法連任受阻，兒子蘇孟淳代父出征，民進黨原提名縣議員許展維又因弊案退選，改徵召前縣長潘孟安子弟兵徐富癸上陣、藍未推人選。

外界認為屏第二選區泛綠分裂，徐富癸說，「沒有分裂本錢」。此次國民黨不推人選，徐富癸說，服務不分黨派群眾，國民黨不提名人選，有很多國民黨好友私下表態願意幫忙，他會用最大誠意尋求大多數選民支持與認同，明年是台灣關鍵一年，也是屏東關鍵一年，

今天登記，徐富癸全家福出動，妻子、念大學的兩個女兒、慢飛天使小兒子一起現身，大女兒徐嘉吟說，「我們是一個很平凡的家庭，沒有政治背景、沒有家財萬貫」她有最認真、可靠的爸爸做她的榜樣，她希望用青年身分改變家鄉，她和妹妹一起組織向日葵青年軍，與向日葵號一起遊歷屏南，希望能用向日葵般正派、正向力量，感染屏南22個鄉鎮。

有媒體問，對手蘇孟淳在文宣置入禿頭圖片暗諷徐富癸，標榜「年輕」。徐嘉吟回擊，父親20幾歲就到處丟履歷找工作，為分攤家中經濟壓力，30幾歲後開始在民主路上擔任政治幕僚，爸爸蓄積20年的經驗要來為屏南鄉親服務，年輕雖然很好，但更認為靠自己的年輕人更好，否則，卸下靠爸的一切，會不會就什麼都沒有？

徐富癸感性分享，兩位女兒主動組織「向日葵青年軍」為自己應援，讓他感動萬分，孩子轉眼間從孩童成為青年，大女兒跟他說，她想要跟爸爸一樣，用正派、溫暖的行動守護家鄉，也希望能透過自己的力量，號召青年回來投票。

徐富癸也指出，民進黨除對方死忠支持者外，已逐漸歸隊，再加上厭惡貪汙、收賄的選民，雖然對手高喊要非綠整合，他覺得只是口號，沒有實意義，他會持續努力爭取最大的共識和認同。

徐富癸現場簽署三大保證十大照顧，保證一，絕對清廉，不讓屏南人覺得見笑。保證二，絕對親自服務，一定找得到人。保證三，中央、縣府地方連一線，讓屏南大步向前！十大照顧包含，顧交通、顧農民、顧漁民、顧勞工、顧學生、顧老少、顧觀光、顧醫療、顧客家、顧健康。 屏東縣立委第二選區民進黨徵召徐富癸（左三）今天登記參選，妻子與三個兒女一同現身相挺。記者劉星君／攝影 屏東縣立委第二選區民進黨徵召徐富癸（左）今登記參選，並簽署三大保證。記者劉星君／攝影

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