快訊

多卡族不受歡迎？ 清卡潮後注意銀行2大策略改變

「互相棄保就被選民放棄」 連勝文：黃珊珊要想想宋楚瑜教她的

好市多黑色購物週Day 3！又見隱藏版優惠 蘋果這款MacBook免3萬元

屏縣立委民進黨徐富癸登記 兒女相挺提三大保證十大照顧

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣立委第二選區民進黨徵召徐富癸（前排左三）今登記參選，妻子、三個兒女一同現身，還有向日葵青年軍。記者劉星君／攝影
屏東縣立委第二選區民進黨徵召徐富癸（前排左三）今登記參選，妻子、三個兒女一同現身，還有向日葵青年軍。記者劉星君／攝影

民進黨徵召、唯一提名屏東縣第二選區立委參選人徐富癸，今在全家人、縣黨部主委羅平道等人陪同下完成屏東第二選區登記，徐富癸現場簽署「三大保證、十大照顧」的保證書，保證清廉、親自服務、中央縣府地方連一線。

屏東縣第二選區泛綠分裂，原是民進黨立委蘇震清因選罷法修法連任受阻，兒子蘇孟淳代父出征，民進黨原提名縣議員許展維又因弊案退選，改徵召前縣長潘孟安子弟兵徐富癸上陣、藍未推人選。

外界認為屏第二選區泛綠分裂，徐富癸說，「沒有分裂本錢」。此次國民黨不推人選，徐富癸說，服務不分黨派群眾，國民黨不提名人選，有很多國民黨好友私下表態願意幫忙，他會用最大誠意尋求大多數選民支持與認同，明年是台灣關鍵一年，也是屏東關鍵一年，

今天登記，徐富癸全家福出動，妻子、念大學的兩個女兒、慢飛天使小兒子一起現身，大女兒徐嘉吟說，「我們是一個很平凡的家庭，沒有政治背景、沒有家財萬貫」她有最認真、可靠的爸爸做她的榜樣，她希望用青年身分改變家鄉，她和妹妹一起組織向日葵青年軍，與向日葵號一起遊歷屏南，希望能用向日葵般正派、正向力量，感染屏南22個鄉鎮。

有媒體問，對手蘇孟淳在文宣置入禿頭圖片暗諷徐富癸，標榜「年輕」。徐嘉吟回擊，父親20幾歲就到處丟履歷找工作，為分攤家中經濟壓力，30幾歲後開始在民主路上擔任政治幕僚，爸爸蓄積20年的經驗要來為屏南鄉親服務，年輕雖然很好，但更認為靠自己的年輕人更好，否則，卸下靠爸的一切，會不會就什麼都沒有？

徐富癸感性分享，兩位女兒主動組織「向日葵青年軍」為自己應援，讓他感動萬分，孩子轉眼間從孩童成為青年，大女兒跟他說，她想要跟爸爸一樣，用正派、溫暖的行動守護家鄉，也希望能透過自己的力量，號召青年回來投票。

徐富癸也指出，民進黨除對方死忠支持者外，已逐漸歸隊，再加上厭惡貪汙、收賄的選民，雖然對手高喊要非綠整合，他覺得只是口號，沒有實意義，他會持續努力爭取最大的共識和認同。

徐富癸現場簽署三大保證十大照顧，保證一，絕對清廉，不讓屏南人覺得見笑。保證二，絕對親自服務，一定找得到人。保證三，中央、縣府地方連一線，讓屏南大步向前！十大照顧包含，顧交通、顧農民、顧漁民、顧勞工、顧學生、顧老少、顧觀光、顧醫療、顧客家、顧健康。

屏東縣立委第二選區民進黨徵召徐富癸（左三）今天登記參選，妻子與三個兒女一同現身相挺。記者劉星君／攝影
屏東縣立委第二選區民進黨徵召徐富癸（左三）今天登記參選，妻子與三個兒女一同現身相挺。記者劉星君／攝影
屏東縣立委第二選區民進黨徵召徐富癸（左）今登記參選，並簽署三大保證。記者劉星君／攝影
屏東縣立委第二選區民進黨徵召徐富癸（左）今登記參選，並簽署三大保證。記者劉星君／攝影

2024選舉 2024立委選舉 徐富癸 2024高屏離島立委

延伸閱讀

潘孟安抽加熱菸違法 國民黨立委要求嚴加取締

影／吳欣岱登記選港湖立委 高嘉瑜批：國民黨暗樁

影／賴清德陪同民進黨北市立委參選人登記

2024選舉登記名單整理包／第二日共146人參選區域立委、2黨提不分區

相關新聞

下跪了！力戰黃捷與陳美雅 陪郭倍宏來登記的她跪下去了

喜樂島聯盟主席郭倍宏今到高市選委會完成高雄第六選區立委選舉候選人登記，由於先前他的後援會總會長、前高雄市議員陳乃靜涉幫郭...

港湖本土派分裂 吳欣岱嗆高嘉瑜：好好檢討自己

2024總統暨立委選舉登記第3天，台灣基進黨台北市港湖區立委參選人吳欣岱今赴北市選委會登記，不過民進黨港湖區立委高嘉瑜也...

影／吳欣岱登記選港湖立委 高嘉瑜批：國民黨暗樁

北市立委港湖選區三腳督，除了國民黨李彥秀外，泛綠則分裂為民進黨高嘉瑜、基進黨吳欣岱，而2人都在今天赴北市選委會登記。吳稍...

士北立委選戰泛藍聊整合 侯漢廷、張斯綱今午開直播公開會談

2024立委選舉參選登記到後天，北市第一選區（士林、北投）泛藍分裂待整合，新黨參選人侯漢廷昨開直播邀國民黨張斯綱今天公開...

屏縣立委民進黨徐富癸登記 兒女相挺提三大保證十大照顧

民進黨徵召、唯一提名屏東縣第二選區立委參選人徐富癸，今在全家人、縣黨部主委羅平道等人陪同下完成屏東第二選區登記，徐富癸現...

高雄鳳山立委選舉藍綠強碰 鍾易仲與許智傑今早完成登記

高雄市立委第7選區由力拚4連霸的民進黨立委許智傑對上國民黨籍現任市議員鍾易仲，兩人都選在今天早上到高市選委會完成登記，鍾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。