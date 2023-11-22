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影／雲林海線立委選況激烈 參選人加碼100萬徵求賄選情資

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
國民黨海線立委參選人丁學忠（前排中）今天在律師吳文城（前排右）陪同下召開「賄選零容忍、打假護民主」記者會，為防堵賄選，將加碼提供100萬元檢舉賄選獎金。記者陳雅玲／攝影
國民黨海線立委參選人丁學忠（前排中）今天在律師吳文城（前排右）陪同下召開「賄選零容忍、打假護民主」記者會，為防堵賄選，將加碼提供100萬元檢舉賄選獎金。記者陳雅玲／攝影

雲林縣第一選區（海線）立委除國民黨徵召丁學忠挑戰民進黨現任立委蘇治芬，該選區已有5人登記參選，選情激烈，參選人丁學忠今召開記者會指為防堵賄選，將加碼提供100萬元檢舉賄選獎金，另競總收到多項賄選情資，已報案檢舉。

國民黨海線立委參選人丁學忠今天在律師吳文城陪同下召開「賄選零容忍、打假護民主」記者會，他表示，現在賄選手法不斷翻新，競選總部已接獲通報有人「利用慈善團體發放的物資，夾帶特定候選人文宣」，有假借公益行善之名，行賄選之嫌，已向警方報案，另也接獲情資指有候選人動員在車上發放現金。

丁學忠指出，他從政以來從未買票，但曾被對手抹黑、栽贓，為捍衛選舉公正性，選出能為人民發聲，監督政府的立委，除政府提供1千萬元的立委賄選檢舉獎金，總部決定加碼100萬元獎金，只要民眾提供賄選情資，案件經法院判決確定，就發給檢舉獎金，一案100萬元、兩案則各發放50萬元，以此類推，希望踴躍檢舉。競選總部電話 （05）6329208、地址：雲林縣虎尾鎮復興路200號。

吳文城表示，從民國八十年到今年七月，法務部已經發出超過三億的賄選檢舉獎金，「買票者」依選罷法第99條，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科罰金一百萬元以上一千萬元以下；「賣票者」則依刑法第143條，處三年以下有期徒刑，得併科罰金30萬元以下，希望民眾不要以身試法。

國民黨海線立委參選人丁學忠今天召開「賄選零容忍、打假護民主」記者會，為防堵賄選，將加碼提供100萬元檢舉賄選獎金。記者陳雅玲／攝影
國民黨海線立委參選人丁學忠今天召開「賄選零容忍、打假護民主」記者會，為防堵賄選，將加碼提供100萬元檢舉賄選獎金。記者陳雅玲／攝影

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