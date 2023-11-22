藍白合陷僵局…小雞焦慮 盼雙母雞加持

總統選戰藍白合陷僵局，國民黨主席朱立倫、台中市長盧秀燕昨天領軍，率領國民黨八位立委參選人與民眾黨立委參選人蔡壁如聯合登記；朱立倫表示，藍白合是台灣主流民意的期待，更是台灣民主政治改革重要的里程碑，不到最後一秒鐘，甚至最後半秒鐘都不會放棄。

朱立倫說，有人形容「我們現在是囚徒理論，就是聖經裡面講的像囚徒一樣，被劈成兩半的孩子是台灣人民」，那些主戰、要拚到底朋友要想清楚。

盧秀燕說，總統大選大家期待在野黨藍白合，不到最後一刻不會放棄，會繼續努力。立法院前院長王金平昨天說，「還沒到最後關頭，總是有所期待」，希望柯文哲信守承諾。

藍白整合陷入僵局，小雞憂慮，多數小雞盼獲雙母雞加持，還是希望藍白合，即使合不了，立委也可合作；但也有人認為藍營基層對柯文哲的期待已消磨殆盡，擔心找柯站台適得其反。

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