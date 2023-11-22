民眾黨不分區「雙黃」排一、二 陸配李貞秀入列

民眾黨中央委員會昨天通過不分區立委提名名單，共擬提名卅四人；民眾黨總統參選人柯文哲競選總幹事黃珊珊、前立委黃國昌各列女生組、男生組第一名。民眾黨原本擬提名陸配徐春鶯，因雙重國籍等爭議，徐日前婉拒不分區提名，民眾黨另外提名陸配李貞秀。

民眾黨今天下午將舉行記者會，由柯文哲公布不分區立委提名名單。據指出，名單前八名依序是黃珊珊、黃國昌、前總統陳水扁醫療小組發言人陳昭姿、戰國策傳播集團董事長吳春城、台灣新住民黨主席麥玉珍、民眾黨台北市黨部主委林國成、花蓮縣藥師公會林憶君、媒體人張啟楷。

據指出，九到十六名依序是曼都集團董事長賴淑芬、資策會前處長洪毓祥、中華陽光推展關懷協會理事長蔡春綢、中正大學勞工關係學系副教授王安祥、東吳大學政治系教授劉書彬、台中市議員陳清龍、陸配李貞秀、前台聯立委許忠信。但名單排序，中央委員會授權柯文哲最後定奪。

黃國昌昨受訪表示，柯文哲曾和他提過，但目前尚未接獲知會；如果把他列入，對「極大化」民眾黨的政黨票有幫助，他很樂意。

傳出民眾黨有意聯合其他小黨搶攻立法院長，柯文哲昨一臉疑惑反問：「我們有辦法搶立法院長？我們又不是第一大黨，數學怎麼算也不會算出這種結果。」

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