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多地鬧分裂 高雄綠委要八仙過海 藍：不可能

聯合報／ 記者卜敏正莊曜聰李文德謝進盛劉星君／連線報導
立法院前院長王金平昨與國民黨７位立委參選人到高市選委會登記。記者宋原彰／攝影
立法院前院長王金平昨與國民黨７位立委參選人到高市選委會登記。記者宋原彰／攝影

2020立委大選，民進黨在濁水溪以南「全壘打」，但這次從嘉義市王美惠、台南賴惠員郭國文，到高雄市黃捷、屏東二選區蘇震清之子蘇孟淳代父出征，多處選區都出現泛綠分裂，南台灣未必綠油油。民進黨總統參選人賴清德喊出高雄立委要「八仙過海」，國會才能過半；國民黨高市黨部主委黃昭順說，中央執政弊案不斷，民進黨高雄不可能「八仙過海」。

立法院前院長王金平昨陪同7位國民黨籍高市立委參選人登記，港都選情受關注。高雄立委第3選區因民進黨立委劉世芳不競選連任，改由藍綠資深議員李眉蓁、李柏毅對戰；李眉蓁家族基層實力佳，左楠選民藍綠各半，極有機會突圍。

高市6選區受全國關注，民進黨立委趙天麟被爆料婚外情，地方質疑派系鬥爭，民進黨緊急徵召黃捷空降代打，面對獨派大老郭倍宏及國民黨4連霸議員陳美雅，恐成綠營破口。此外民進黨鳳山區立委許智傑遭遇國民黨議員鍾易仲強力挑戰，客家票可望助藍營全力一搏。

台南縣市合併至今，6席立委都由民進黨全包，但下屆多選區現分裂危機。民進黨創黨元老魏耀乾挑戰第一選區民進黨立委賴惠員，前台南縣長蘇煥智也出面站台，魏必將瓜分深綠票源。另，無黨籍市議員陳昆和此次投入南市立委二選區，陳與綠營議員關係密切，加上藍營議員明助，有機會力拚民進黨立委郭國文；「最強里長」陳永和則挑戰南市6選區民進黨立委王定宇，陳恐分掉部分淺綠、中間選票。

屏東縣立委向來是綠營囊中物，但二選區泛綠分裂，原民進黨立委蘇震清因選罷法修法連任受阻，兒子蘇孟淳代父出征，民進黨原提名縣議員許展維又因弊案退選，改徵召前縣長潘孟安子弟兵徐富癸上陣、藍未推人，綠營分裂內鬥，衝擊選情。

此外，民進黨嘉義市立委王美惠為爭取市黨部主委埋下黨內心結，王指控現任主委黃露慧「家天下」，推幕僚黃敏修挑戰失利，雙方結怨更深。黃露慧與4名議員同署名與王美惠畫清界線，讓王連任之路遍布荊棘。

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