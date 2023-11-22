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高雄藍白合登記 綠議員團助陣

聯合報／ 記者王勇超宋原彰張已亷徐白櫻／連線報導
立法院前院長王金平（前右一）昨天陪同國民黨7名立委參選人到高雄市選委會登記。記者宋原彰／攝影
立法院前院長王金平（前右一）昨天陪同國民黨7名立委參選人到高雄市選委會登記。記者宋原彰／攝影

國民黨高雄7名立委參選人，昨由立法院前院長王金平等人陪同，到市選委會登記參選造勢，民眾黨南部唯一立委參選人、第1選區曾尹儷也加入其中，強調地方藍白合；民進黨籍高雄第5選區現任立委李昆澤，也由市議長康裕成等人陪同登記，並指高雄一定「八仙過海」。

民進黨屏東第1選區立委參選人鍾佳濱，及國民黨同區參選人黃明賢昨先後完成登記，2人受訪時隔空交鋒，互批不是；另外，國民黨台東縣立委參選人黃建賓，也由府會龍頭饒慶鈴、吳秀華陪同登記，批民進黨執政資源大小眼；無黨籍許瑞貴也在親友陪同下完成登記。

立委李昆澤（前排右二）昨由高雄市議長康裕成（前右一）和綠營議員陪同登記參選。記者宋原彰／攝影
立委李昆澤（前排右二）昨由高雄市議長康裕成（前右一）和綠營議員陪同登記參選。記者宋原彰／攝影

國民黨7名立委參選人與王金平、智庫執行長柯志恩、主委黃昭順等人陪同，到高雄選委會造勢高喊凍蒜、展現國民黨團結氣勢，黃柏霖、陳若翠、曹桓榮3人都完成登記，其他參選人表示另擇日登記。

李昆澤、康裕成帶領多名泛綠黨籍市議員，先到鳳山港口慈濟宮參拜，再走到市選委會登記，強調不僅要拚連任，高雄也要「八仙過海」；之後中醫師張正達也完成3選區立委登記，移民公司業者朱磊登記參選第7選區，司法改革黨王和平統一、李政憲，則分別登記第7與第8選區。

黃明賢登記前發新聞稿批，現任屏北立委長年以虛無飄渺政策，忽略鄉親真實需求，他絕對有機會翻轉；鍾佳濱登記後也反擊，非常清楚知道地方需求，指黃批評才虛無飄渺。

黃建賓自稱是「三明治世代」，深刻體會大家肩上責任，擔任大武鄉長這些年，感受民進黨執政大小眼，他一定會當選、為台東發聲。

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