聽新聞
test
0:00 / 0:00

宜蘭藍、白登記拚到底 互嗆民調領先

聯合報／ 記者戴永華王燕華洪子凱鍾維軒／連線報導
國民黨提名議員黃琤婷（前排中）參選宜蘭立委，昨天由縣長林姿妙（前左）、議長張勝德（前右）及支持者陪同辦理登記。記者戴永華／攝影
國民黨提名議員黃琤婷（前排中）參選宜蘭立委，昨天由縣長林姿妙（前左）、議長張勝德（前右）及支持者陪同辦理登記。記者戴永華／攝影

2024總統、立委選舉登記昨第2天，宜蘭選區藍綠白爭鋒，面對藍白談判僵局，國民黨參選人黃琤婷昨上午登記直言自己不擔心，也強調民調領先，民眾黨參選人陳琬惠下午登記也表示，「我也可以說目前民眾黨做的內參民調，也是領先」。

黃琤婷昨由縣長林姿妙、議長張勝德人及支持者陪同，到縣選委會登記選立委，面對藍白合不合紛擾不休，黃琤婷登記結束後表示，她都已經登記了，還擔心藍白合？自己非常有希望勝選，會拚戰到最後。被問民調是不是領先，她回答「是」。

她表示，台灣不能讓詐騙人民的政黨繼續執政，自己會扮演中央與地方的橋梁，與林姿妙共同打拚爭取建設，國民黨總統參選人侯友宜會帶領大家走最安全的路，把國家帶往更好的未來。

民眾黨宜蘭立委參選人陳琬惠（左起）由前立委黃國昌陪同登記參選，黃國昌呼籲支持唯一有問政經驗、無縫接軌的立委參選人。記者戴永華／攝影
民眾黨宜蘭立委參選人陳琬惠（左起）由前立委黃國昌陪同登記參選，黃國昌呼籲支持唯一有問政經驗、無縫接軌的立委參選人。記者戴永華／攝影

陳琬惠由前立委黃國昌等人陪同登記參選，陳琬惠表示，民調自己做的都可以領先，「我也可以說目前民眾黨做的內參民調，我也是領先」，民調只是參考用的，登記後才是開跑儀式，過去10個月裡縣民看到她服務成果，還有50幾天，會用盡全力爭取縣民認同。

民進黨總統參選人賴清德與北市競總主委陳時中今天將陪民進黨北市8位立委參選人前往台北市選委會登記參選，象徵派系團結，賴系、英系攜手合作。

民進黨北市8選區參選人王閔生昨提前登記，他表示，算過在昨天良辰吉日來登記，也帶兒子響應，代表跨世代帶國家繼續向前行。

駐美代表蕭美琴出任賴清德副手，蕭本月26日將回到闊別3年的花蓮，為民進黨立委參選人張美慧站台助講。張美慧昨登記，喊出「雙美合體，花蓮再起」，期待透過蕭美琴讓選民知道「認真的人到哪裡都認真」。

2024選舉 2024立委選舉 黃琤婷 陳琬惠 林姿妙 黃國昌 2024宜花東立委

延伸閱讀

力挺賴蕭配 蔡總統：賴清德、蕭美琴是台灣最好的選擇

賴蕭配成軍 國民黨酸：蔡英文託孤、美國人監督

宜蘭黃琤婷登記參選 批綠營換人選是換湯不換藥

狗派貓派結合 蕭美琴今天再提醒：競總貓狗比例不太對

相關新聞

民眾黨不分區「雙黃」排一、二 陸配李貞秀入列

民眾黨中央委員會昨天通過不分區立委提名名單，共擬提名卅四人；民眾黨總統參選人柯文哲競選總幹事黃珊珊、前立委黃國昌各列女生...

柯辦：柯文哲願意幫藍小雞站台

藍白合瀕臨破局，民眾黨總統參選人柯文哲辦公室主任周榆修昨表示，現階段沒有「侯柯配」的選項，只有「柯侯配」，但為了國會席次...

高雄藍白合登記 綠議員團助陣

國民黨高雄7名立委參選人，昨由立法院前院長王金平等人陪同，到市選委會登記參選造勢，民眾黨南部唯一立委參選人、第1選區曾尹...

藍綠聯合登記今拚場 桃警布重兵

2024桃園立委選戰加溫，藍綠今天都以聯合登記造勢互別苗頭，民進黨總統參選人賴清德預計上午率自家提名及禮讓的參選人聯合登...

立委選舉登記 新北8人 連江1人

2024立委選舉登記第2天，新北市昨有8人登記、連江縣1人，金門、基隆無人登記。

北市士北泛藍整合 侯漢廷、張斯綱今會談

北市第一選區（士林、北投）泛藍分裂，藍營北市立委參選人23日將在台北市長蔣萬安陪同下登記參選，該選區泛藍分裂能否整合備受...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。