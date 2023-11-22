宜蘭藍、白登記拚到底 互嗆民調領先

2024總統、立委選舉登記昨第2天，宜蘭選區藍綠白爭鋒，面對藍白談判僵局，國民黨參選人黃琤婷昨上午登記直言自己不擔心，也強調民調領先，民眾黨參選人陳琬惠下午登記也表示，「我也可以說目前民眾黨做的內參民調，也是領先」。

黃琤婷昨由縣長林姿妙、議長張勝德人及支持者陪同，到縣選委會登記選立委，面對藍白合不合紛擾不休，黃琤婷登記結束後表示，她都已經登記了，還擔心藍白合？自己非常有希望勝選，會拚戰到最後。被問民調是不是領先，她回答「是」。

她表示，台灣不能讓詐騙人民的政黨繼續執政，自己會扮演中央與地方的橋梁，與林姿妙共同打拚爭取建設，國民黨總統參選人侯友宜會帶領大家走最安全的路，把國家帶往更好的未來。

民眾黨宜蘭立委參選人陳琬惠（左起）由前立委黃國昌陪同登記參選，黃國昌呼籲支持唯一有問政經驗、無縫接軌的立委參選人。記者戴永華／攝影

陳琬惠由前立委黃國昌等人陪同登記參選，陳琬惠表示，民調自己做的都可以領先，「我也可以說目前民眾黨做的內參民調，我也是領先」，民調只是參考用的，登記後才是開跑儀式，過去10個月裡縣民看到她服務成果，還有50幾天，會用盡全力爭取縣民認同。

民進黨總統參選人賴清德與北市競總主委陳時中今天將陪民進黨北市8位立委參選人前往台北市選委會登記參選，象徵派系團結，賴系、英系攜手合作。

民進黨北市8選區參選人王閔生昨提前登記，他表示，算過在昨天良辰吉日來登記，也帶兒子響應，代表跨世代帶國家繼續向前行。

駐美代表蕭美琴出任賴清德副手，蕭本月26日將回到闊別3年的花蓮，為民進黨立委參選人張美慧站台助講。張美慧昨登記，喊出「雙美合體，花蓮再起」，期待透過蕭美琴讓選民知道「認真的人到哪裡都認真」。

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