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台中立委登記…朱立倫主打藍白合 賴清德喊全壘打

聯合報／ 記者余采瀅劉柏均林敬家江良誠／連線報導
國民黨主席朱立倫（中）、台中市長盧秀燕（前排左三）昨陪同國民黨、民眾黨立委參選人聯合登記，打造立委「藍白合」示範區。記者黃仲裕／攝影
國民黨主席朱立倫（中）、台中市長盧秀燕（前排左三）昨陪同國民黨、民眾黨立委參選人聯合登記，打造立委「藍白合」示範區。記者黃仲裕／攝影

藍綠立委選戰昨聚焦台中市，國民黨主席朱立倫、台中市長盧秀燕昨陪同國民黨、民眾黨立委參選人登記參選，打造「立委藍白合」示範區。民進黨主席賴清德昨上午登記參選總統後，下午到台中陪黨籍立委與參選人造勢，喊出總統在台中要拿下90萬票。

台中市昨天有多名藍綠選將登記，另外國民黨平地原住民立委參選人黃仁、無黨籍賀姿華、紀文清登記參選；彰化縣有現任立委陳秀寳黃秀芳「秀秀連線」登記；南投縣有水里鄉前鄉長陳癸佑，脫離民進黨登記，將對上綠營現任蔡培慧，勞動黨許文忠登記參選。

朱立倫、盧秀燕昨天陪同藍營立委與參選人，加上蔡壁如聯合登記參選。藍白選將加上朱、盧清一色都穿上白襯衫，盧秀燕說，昨天是選戰以來首次請假，民進黨一黨獨大，「顏色不對就卡你建設」，一定要送對台中建設努力的人去立法院，「台中立委8+1，台中建設拚第一」。

民進黨主席、總統參選人賴清德（前排中），昨陪同民進黨台中8名立委與參選人聯合造勢，高喊「8席全上台灣紅不讓」。記者黃仲裕／攝影
民進黨主席、總統參選人賴清德（前排中），昨陪同民進黨台中8名立委與參選人聯合造勢，高喊「8席全上台灣紅不讓」。記者黃仲裕／攝影

賴清德昨下午到台中市，與8名民進黨立委與參選人合體造勢，加上綠營議員、支持者，將登記現場外的廣場擠得水洩不通。賴清德一一介紹8名參選人，逐一完成大台中8個選區的拼圖，再一起揮舞球棒，高喊「8席全上台灣紅不讓」，呼籲要打出8區全壘打。

彰化縣現任立委陳秀寳、黃秀芳昨登記參選；前縣長周清玉與與教育界、醫藥界支持者陪同。黃秀芳競選總部顧問團長、醫生吳澄第說，國民黨不分區名單有5名醫師，民進黨沒有，更要把黃秀芳留在立法院。

暨大副教授許文忠昨代表勞動黨登記南投第一選區立委，他說民眾厭惡藍綠爭吵，以專業提升南投教育、經濟。水里鄉前鄉長陳癸佑以無黨籍參選，對上民進黨現任立委蔡培慧，他說偏鄉資源缺乏，要爭取資源照顧鄉親。

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