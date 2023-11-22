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北市士北泛藍整合 侯漢廷、張斯綱今會談

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
北市第一選區（士林、北投）立委選舉泛藍分裂，侯漢廷（右）昨在議會開直播邀張今天公開會談，張斯綱（左）也登門答應，確切時間會由助理協調再對外公布。圖／取自臉書「侯漢廷」
北市第一選區（士林、北投）立委選舉泛藍分裂，侯漢廷（右）昨在議會開直播邀張今天公開會談，張斯綱（左）也登門答應，確切時間會由助理協調再對外公布。圖／取自臉書「侯漢廷」

北市第一選區（士林、北投）泛藍分裂，藍營北市立委參選人23日將在台北市長蔣萬安陪同下登記參選，該選區泛藍分裂能否整合備受關注，新黨參選人侯漢廷昨邀國民黨參選人張斯綱今天公開會談，張斯綱也登門答應，確切時間會由助理協調再對外公布。

侯漢廷昨在議會研究室開臉書直播指出，宣布參選至今，張斯綱8月29日曾主動私訊希望私下聊，他回覆希望在媒體前公開會談卻被已讀不回，後來張9月對外稱參選人不要私下溝通，會讓人覺得搓圓仔湯，要請黨部溝通，張10月來函詢問何時有空拜訪聊聊。

侯漢廷表示，國民黨北市黨部主委黃呂錦茹10月中旬來談，要他直接退讓，他實在無法接受。隔兩天，張再度來信詢問何時有空，希望再聊聊、增加共識，他回函希望張與國民黨整合意見後再來公開會面。

侯漢廷邀張斯綱今天上午10點在議會公開會談，正起身前往張研究室時，張已在門口等候，並說「我來了，我直接看到直播」。

張斯綱說，自己與助理多次向侯及其服務處表達願意見面，做民調總要先私下見面，了解如何進行，強調「我們不是敵人，下架民進黨。」國民黨23日要登記，就不能退，侯漢廷回應「所以我們要快了」，也要張跟黃呂確定民調事宜，不能意見不同，張承諾協調。

侯漢廷強調，與張的最大敵人是民進黨，登記跟選出最強參選人是兩回事，並對整合保持善意，最晚將於24日下午4點前登記，「如果我對整合沒善意，前兩天就登記了。」

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