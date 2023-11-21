2024選舉登記名單／首日共68人參選區域立委、1黨提不分區

2024總統立委選舉昨天（20日）開始登記，登記首日共有67位區域立法委員候選人及1位山地原住民立法委員候員人完成登記，全國不分區則有台灣基進提出7位候選人名單，總統、副總統暫無人登記。候選人登記時間至24日止。

20日登記名單如下：

一、總統、副總統選舉：無候選人申請登記。

二、區域及原住民立法委員選舉：共68人登記。

．臺北市 第3選舉區／陳源發（男／無） 第5選舉區／于美人（女／無）、吳沛憶（女／民進黨）、林志成（男／無） 第6選舉區／羅智強（男／國民黨） 第7選舉區／徐巧芯（女／國民黨） ．新北市 第2選舉區／李有宜（女／民眾黨） 第3選舉區／李坤城（男／民進黨） 第4選舉區／吳秉叡（男／民進黨） 第5選舉區／蘇巧慧（女／民進黨） 第6選舉區／張宏陸（男／民進黨）、黃淑珍（女／司法改革黨） 第8選舉區／張智倫（男／國民黨）、吳崢（男／民進黨） 第9選舉區／林德福（男／國民黨） 第10選舉區／袁興（男／無） 第11選舉區／曾柏瑜（女／民進黨）、陳聖（男／中華婦女黨） ．桃園市 第3選舉區／游智彬（男／新黨）、彭俊豪（男／民進黨） 第5選舉區／劉仁照（男／民進黨） 第6選舉區／葉堂宇（男／無） ．臺中市 第5選舉區／莊競程（男／民進黨）、苗豐隆（男／無） ．臺南市 第1選舉區／侯陸太（男／無）、魏耀乾（男／無）、賴惠員（女／民進黨） 第3選舉區／陳亭妃（女／民進黨） 第6選舉區／陳永和（男／無） ．高雄市 第1選舉區／邱議瑩（女／民進黨） 第2選舉區／邱志偉（男／民進黨） 第4選舉區／林岱樺（女／民進黨） 第6選舉區／黃捷（女／民進黨） 第8選舉區／湛秀英（女／勞動黨）、賴瑞隆（男／民進黨） ．新竹縣 第1選舉區／詹紀緹（女／民進黨） 第2選舉區／曾聖凱（男／民進黨）、林思銘（男／國民黨） ．苗栗縣 第1選舉區／陳超明（男／無） ．彰化縣 第3選舉區／洪建興（男／無） 第4選舉區／陳素月（女／民進黨） ．南投縣 第1選舉區／蔡銘軒（男／民進黨） 第2選舉區／游顥（男／國民黨） ．雲林縣 第1選舉區／李昭儀（女／台灣革命黨、丁學忠（男／國民黨）、蘇治芬（女／民進黨） 第2選舉區／邱良閱（男／國民黨） ．嘉義縣 第1選舉區／蔡易餘（男／民進黨） 第2選舉區／陳冠廷（男／民進黨） ．屏東縣 第1選舉區／蔣月惠（女／無） 第2選舉區／蘇孟淳（男／無）、吳媚宮（女／中華聯合黨） ．宜蘭縣 陳俊宇（男／民進黨） ．花蓮縣 許願神（男／無） ．臺東縣 賴坤成（男／民進黨）、黃婉茹（女／小民參政歐巴桑聯盟） ．澎湖縣 陳慧娟（女／無）、吳政杰（男／國民黨） ．金門縣 陳玉珍（女／國民黨） ．連江縣 李問（男／民進黨） ．基隆市 鄭文婷（女／民進黨）、黃傑陽（男／無） ．新竹市 柯美蘭（女／無）、鄭正鈐（男／國民黨）、林志潔（女／民進黨） ．嘉義市 張秀華（女／國民黨）、陳玥妗（女／小民參政歐巴桑聯盟） ．山地原住民 屏東縣／伍麗華 Saidhai．Tahovecahe（女／民進黨）

三、全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉：台灣基進。

台灣基進7人名單： 1.史惟筑（女）、2.陳奕齊（男）、3.黃楓茹（女） 、4.陳君愷（男）、5.楊佩樺（女）、6.黃馨瑩（女）、7.徐煊博（男） 。

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