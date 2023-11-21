參選立委 中彰投首日6人登記

立委選舉昨起登記，民進黨南投縣第一選區立委參選人蔡銘軒扛出「海鯤號」模型，追打潛艦議題；國民黨第二選區立委參選人游顥也在昨天登記。民進黨台中市第五選區現任立委莊競程昨「搶頭香」先登記，同選區無黨籍苗豐隆也登記參選。彰化縣昨有民進黨第四選區現任立委陳素月、第三選區政治素人洪健興登記參選。

蔡銘軒昨由立法院副院長蔡其昌陪同登記，現場扛出「海鯤號」潛艦模型，追打對手立委馬文君的潛艦爭議；蔡銘軒喊出「為南投加蔡」，呼籲鄉親支持。蔡其昌說，他對蔡銘軒勝選深具信心，南投需中央支持，盼支持蔡培慧連任，也讓新血進入立法院。

藍、綠今天大陣仗聚焦台中市，國民黨主席朱立倫與台中市長盧秀燕，今上午帶隊陪同國民黨7名區域立委與參選人，再加上民眾黨立委參選人蔡壁如聯合登記。民進黨主席賴清德今下午陪8名黨籍立委與參選人登記參選。

中五選區民進黨參選人莊競程（右三）昨率先登記，他說昨登記象徵北屯、北區第一棒。記者劉柏均／攝影

莊競程昨上午「搶頭香」先登記，手持球棒造勢。莊競程說，他的競總是民進黨全台最先成立，他跟同黨同志報備過，搶先登記，盼民進黨在台中市能打出8支全壘打。台中市昨另有無黨籍第五選區苗豐隆登記參選。

彰化縣選委會昨早由44歲政治素人洪健興「搶頭香」登記，他從未登記參選過，這次將參選第三選區立委，預計會對上國民黨現任立委謝衣鳯、民進黨參選人吳音寧。

國民黨預計24日集結4名立委與參選人聯合登記，由縣長王惠美領軍。民進黨昨有現任立委陳素月登記參選，綠營4名立委與參選人採各自登記，23日舉辦聯合造勢，由行政院副院長鄭文燦站台。

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