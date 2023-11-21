黨魁今領軍 台中立委藍拚5席 綠保位戰

2024大選登記第二天，台中立委選戰升溫。藍綠兩黨主席朱立倫、賴清德今率黨籍立委參選人登記參選，但因藍白卡關，影響台中立委選情。國民黨台中立委參選人林家興說，即使總統大選未合，立委選舉仍會合，但無論氣勢或最後得票仍遠不如高層合，藍白合至少會增加3%至5%選票。

國民黨目前在台中有2席立委，在台中市長盧秀燕加持下，這次要力拚4至5席立委；民眾黨參選人蔡壁如單挑民進黨立委蔡其昌，白營要突破「掛蛋」劣勢。盧秀燕和朱立倫今天將聯手陪同藍白立委參選人登記，蔡壁如也在隊伍之中。

「再出發，要拿冠軍第一名！」舞台上蔡壁如隨藍營4名新生代選將扭腰擺臀；舞台下，藍白幕僚群抱成一團，如果不是民眾黨背心是白色，很難看出兩黨差別。

日前，藍白合辦的募款餐會，邀請高雄市前市長韓國瑜當貴賓。韓妙語戲稱5名選將是「4龍1鳳」，當場「抖內」10萬元，交給「專管葉克膜」的蔡壁如，拉抬聲勢。

盧秀燕與蔡壁如合體掛看板，在公開場合更把蔡拉到身旁，連同黨議員都得站旁邊。藍白不合是否影響選情？國民黨台中市黨部主委顏文正說，就算不成佳偶，也不會成怨偶，地方上藍白合作還是會持續。

藍白合作，藍綠交火。國民黨立委參選人廖偉翔在民進黨立委張廖萬堅的看板旁高掛「他支持萊豬」，張廖反擊改掛「這是假訊息」；民進黨參選人謝志忠挑戰國民黨立委江啟臣，謝在豐原街頭高掛「下架君臣賣台二人組」，江高掛政績看板冷處理，形成看板大戰。

蔡英文總統日前到台中輔選，先後為中2立委林靜儀、中5立委莊競程與中6立委參選人江肇國站台，這3區正是綠營評估的「55波PK選區」。綠營評估，如果總統大選得票率超過5成，區域立委就會拉上來；如果得票率低於4成5，立委就會有狀況，力求保6或保5。

民進黨資深議員曾朝榮說，藍白合對立委選情多少有影響，照理說民眾黨多提區域立委，才能拉抬政黨票，但藍白合的氛圍下，民眾黨不提人，等於在幫國民黨參選人。蔡其昌說，選民要看的不是誰跟誰合，而是誰肯為人民講話。

竹市立委選舉「四腳督」受到「藍白分裂」影響；國民黨立委鄭正鈐爭取連任，遭遇無黨籍的柯文哲妹妹柯美蘭挑戰，一旦泛藍選票被瓜分，民進黨林志潔可能順勢而起，時力立委邱顯智也非等閒之輩，激戰可期。

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