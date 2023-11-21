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立委選舉登記首日…北市6人完成 宜花各1人搶頭香

聯合報／ 記者洪子凱戴永華王思慧／連線報導
國民黨大安區立委參選人羅智強，昨天委託助理前往中選會登記參選。圖／聯合報系資料照
國民黨大安區立委參選人羅智強，昨天委託助理前往中選會登記參選。圖／聯合報系資料照

立委選舉昨天起登記，北市民進黨吳沛憶、無黨籍于美人、國民黨羅智強徐巧芯登記，市長蔣萬安預計23日也會陪同北市8名立委參選人登記；宜蘭陳俊宇率先登記搶頭香；花蓮則由民眾黨花蓮市代許願神率先登記。

首日北市共6人登記參選立委，分別是第3選區無黨籍陳源發；第5選區無黨籍于美人、民進黨吳沛憶、無黨籍林志成；第6選區國民黨羅智強；第7選區國民黨徐巧芯。

無黨籍立委林昶佐（左）與社民黨籍北市議員苗博雅（右）陪同民進黨籍北市議員吳沛憶（中）登記參選立委。記者鍾維軒／攝影
無黨籍立委林昶佐（左）與社民黨籍北市議員苗博雅（右）陪同民進黨籍北市議員吳沛憶（中）登記參選立委。記者鍾維軒／攝影

其中羅智強和徐巧芯率先登記，預計23日仍會和蔣萬安再到選委會，營造八仙過海的氣勢。

宜蘭由陳俊宇搶頭香，上午由競總副主委陳金德等近300人陪同辦理登記，還在議會廣場上演行動劇。他呼籲宜蘭縣民認清「藍白合」本質就是紅，2024是認同台灣或中國的選擇，應該要選擇捍衛台灣主權的參選人。

花蓮許願神昨天以無黨籍身分搶頭香，他套上自製的旗子戰袍，頭戴「FB許願神」鴨舌帽領表登記。民進黨立委參選人張美慧預計今天上午11點帶著寵物登記，爭取連任的國民黨立委傅崐萁則預計23日上午10點登記。

許願神常出沒街頭，騎車做公益的形象深植人心，15年內已選9次，包括里長、市民代表、市長及立委等，去年以民眾黨身分成功奪下1席花蓮市代席次。許願神表示，因黨內推舉程序複雜，提名還要超過一定票數，認為以無黨籍參選比較適合。

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