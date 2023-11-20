澎湖立委登記 侯武忠遺孀陳慧娟打非典選戰

立委選舉開跑，澎湖已故「仁醫」侯武忠遺孀、無黨籍參陳慧娟選在先生逝世6周年今天，率先完成登記與競總成立。她的競選總部沒有主委與總幹事，只有熱心志工協助，訴求打場非典選戰。

澎湖馬公人的侯武忠為澎湖住診醫師，在政府醫療船停駛後，自費買船、開船至澎湖離島大倉嶼、員貝嶼行醫，獲第12屆醫療奉獻獎得主。於2017年11月20日因胰臟癌過世，得年54歲。

陳慧娟過去曾跟隨先生巡迴醫療二級離島，她表示，選在先生過世6周年紀念日的今天登記是一個很特別的日子，雖然侯武忠醫生的生命不算長，但他卻是用一生所有能量化作深深的愛，疼惜他的親朋和患者。

陳慧娟也提及台積電董事長張忠謀2014年在史丹福大學演講中強調「誠實與謊言」的重要性。說明政治人物必須以誠實贏得人民信任。自己教職退休，育有3個醫護人員子女，籲請選民信任自己，會努力邁向每一個承諾。

陳慧娟說，不管藍白合不合，或是要下架民進黨，鄉親有第三個選擇就是投給她。她引用歌手詹雅雯的一首歌「人生舞台」，表示要寫下自己接下來人生的劇本投入立委選舉，對於這條充滿挑戰的路，相信只要一起同心同行，就能突破一切限制，讓澎湖未來更加出色。

陳慧娟這場選戰訴求打一場「非典型選戰」，包括已舉辦60幾場健康講座，並結合公益、反毒宣導。位於馬公市中山路的競選總部有別傳統總部，沒有主任委員、總幹事，只有熱心志工，就是要在沒有任何黨團包袱情況下讓鄉親慎選未來團隊，真正為民服務。

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