快訊

賴蕭配成軍 蕭美琴喊「我回來了」：為了我們的國家，我會撂落去

台鐵冷到鐵軌裂了！影響7列次延誤近2小時 1760人受影響

稱兩黨高下立判！藍嗆：民進黨不分區名單臭酸、酬庸

澎湖立委登記 侯武忠遺孀陳慧娟打非典選戰

中央社／ 澎湖縣20日電

立委選舉開跑，澎湖已故「仁醫」侯武忠遺孀、無黨籍參陳慧娟選在先生逝世6周年今天，率先完成登記與競總成立。她的競選總部沒有主委與總幹事，只有熱心志工協助，訴求打場非典選戰。

澎湖馬公人的侯武忠為澎湖住診醫師，在政府醫療船停駛後，自費買船、開船至澎湖離島大倉嶼、員貝嶼行醫，獲第12屆醫療奉獻獎得主。於2017年11月20日因胰臟癌過世，得年54歲。

陳慧娟過去曾跟隨先生巡迴醫療二級離島，她表示，選在先生過世6周年紀念日的今天登記是一個很特別的日子，雖然侯武忠醫生的生命不算長，但他卻是用一生所有能量化作深深的愛，疼惜他的親朋和患者。

陳慧娟也提及台積電董事長張忠謀2014年在史丹福大學演講中強調「誠實與謊言」的重要性。說明政治人物必須以誠實贏得人民信任。自己教職退休，育有3個醫護人員子女，籲請選民信任自己，會努力邁向每一個承諾。

陳慧娟說，不管藍白合不合，或是要下架民進黨，鄉親有第三個選擇就是投給她。她引用歌手詹雅雯的一首歌「人生舞台」，表示要寫下自己接下來人生的劇本投入立委選舉，對於這條充滿挑戰的路，相信只要一起同心同行，就能突破一切限制，讓澎湖未來更加出色。

陳慧娟這場選戰訴求打一場「非典型選戰」，包括已舉辦60幾場健康講座，並結合公益、反毒宣導。位於馬公市中山路的競選總部有別傳統總部，沒有主任委員、總幹事，只有熱心志工，就是要在沒有任何黨團包袱情況下讓鄉親慎選未來團隊，真正為民服務。

2024選舉 2024立委選舉 2024高屏離島立委 陳慧娟 侯武忠

延伸閱讀

影／金門立委選舉登記拔頭籌 陳玉珍提12大政見拚連任

影／吳沛憶、于美人今登記參選立委 徐巧芯低調現身選委會

伍麗華率眾登記參選爭取連任 承諾翻轉原住民族主體地位

影／「小歐盟」首度插旗嘉義市 單親媽媽陳玥妗登記參選立委

相關新聞

藍基層不滿柯文哲聲浪湧現 支持者吹棄投白委風

藍白合卡關，藍營地方人士不滿柯文哲言行不一致，已經醞釀在禮讓民眾黨的立委選區棄投立委票，更希望黨中央提名黨籍立委參選人，...

竹市立委登記藍營打政績牌 柯美蘭忘帶保證金20萬

今天起2024總統、立委參選展開登記，國民黨新竹市立委參選人鄭正鈐，與用無黨籍參選的民眾黨主席柯文哲胞妹柯美蘭今都個別在...

韓國瑜領軍國民黨不分區 郭正亮揭背後玄機：比綠營好太多

國民黨2024不分區立委名單昨（19）日出爐，由前高雄市長韓國瑜名列第一。對此，立委郭正亮分析該名單，認為不僅比上次好，跟民進黨比更是好很多。

民進黨立委蘇治芬挑戰連任 感性告白：為他們而戰

民進黨雲林縣第一選區立委蘇治芬爭取連任，今天下午完成參選登記，多位支持者帶著小孩陪她登記，蘇治芬當場感性對孩子說，「我現...

一早在立院為調高老農津貼奔忙 台南綠營女議員下午陪陳亭妃登記

民進黨立委陳亭妃今天由多名台南女市議員陪同，登記參選台南市第3選區立委；她一大早先趕立法院為農民發聲，希望爭取明年1月1...

影／快問快答「馬韓侯誰適合當女婿」 楊瓊瓔答案很直接

立委選戰倒數50多天，台中市立委楊瓊瓔最新發布短影片，接受小編快問快答，被問到馬英九、韓國瑜、侯友宜3人誰適合當女婿，楊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。