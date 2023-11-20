台灣基進黨登記不分區立委 目標衝破100萬票

2024年大選開放參選登記，台灣基進黨今天在中選會前舉行不分區立委登記參選記者會，由兩名區域立委及不分區立委參選人代表，誓言2024年選戰台灣基進突破5%政黨票門檻，進入國會，要將台灣基進的三大政綱，本土理念擴展全台，目標囊括100萬政黨票。

台灣基進黨主席王興煥表示，這次提名7位不分區立委，目的是徹底落實三大政綱，一為抗中保台，推動代理人法，修法抓共諜；二為轉型正義，移除威權象徵、促轉機構常設；三為青年未來，經濟儲能、產業升級、國土平衡。台灣基進是不妥協價值的獨派政黨，會是最稱職的在野監督政黨，唯有為台灣準備第二個本土政黨，與民進黨共同打造本土執政治理 ，本土在野監督的本土政體，才能徹底解決大陸介入台灣選舉的危機。

王興煥說，台灣支持台獨，堅定抗中、要求轉型正義的選票，絕對遠遠超過100萬，台灣基進的目標就是取得選民的信任跟委託，全力取得這其中的100萬票。

台灣基進提名不分區立委排名第一的史惟筑表示，台灣基進身為最堅定的獨派政黨，期許自己成為最忠誠於本土的在野監督力量，在穩固台灣民主體制的前提下，兼顧有利於社會發展的需求，提出三個最優先與18項幸福提案，抗中保台最優先，因為需要專業立法；青年未來最優先，需要要儲備經濟動能；轉型正義最優先，這是台灣團結前進的必要條件；由於深信台灣安全跟民生未來，是兩股可以同時並進，並且能讓社會持續轉化的力量，所以提出18項幸福提案，加強守護台灣力道。

台灣基進不分區立委排名第二的陳奕齊說，過去兩次大選，政黨票從零到3%，這次只剩下不到1%的差距，就能進入國會。大選可以預期韓國瑜、謝龍介、黃國昌等人將成為立委，他們一定會在國會扯後腿，要對抗這群亂源，就必須要有我們「戰鬥基」的力量。

台灣基進內湖南港立委參選人吳欣岱指出，台灣基進不斷點出國民黨與民眾黨主席柯文哲種種有害台灣的謬誤，因此受到很多攻擊，也有聲音要求必須跟綠營整合，但無論是放棄指正藍白或者放棄參選，都不會是為了台灣長久大局著想。很多人會說選人不選黨，這句話不適用於台灣基進，台灣基進提名的參選人已經是最忠誠，最良善，願意為台灣犧牲的人選，投給台灣基進，就是肯定跟鼓勵這些善良價值。

台灣基進宜蘭縣立委參選人林意評表示，比較2016年到2020政黨票可以看出，民進黨流失10%跑去了民眾黨，但柯文哲連國民黨都可以合作，這是個沒有底線，沒有原則的政黨，不可能是宜蘭人真正想要的政黨，宜蘭已經走到了需要第二個非國民黨的選擇的民主階段，這個選擇不該是民眾黨，台灣基進就是要拿回這些選票。

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