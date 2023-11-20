快訊

阿根廷狂人勝選 極右「無政府資本主義者」當總統

BLACKPINK續約有解了！4人制繼續走下去 2成員願簽約

從專業外交官到賴清德副手 蕭美琴的角色面臨重新校正

台灣基進黨登記不分區立委 目標衝破100萬票

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
台灣基進黨誓言2024選戰台灣基進突破5%政黨票門檻進入國會，要將台灣基進的三大政綱、本土理念擴展全台，目標囊括100萬政黨票。圖／台灣基進黨提供
台灣基進黨誓言2024選戰台灣基進突破5%政黨票門檻進入國會，要將台灣基進的三大政綱、本土理念擴展全台，目標囊括100萬政黨票。圖／台灣基進黨提供

2024年大選開放參選登記，台灣基進黨今天在中選會前舉行不分區立委登記參選記者會，由兩名區域立委及不分區立委參選人代表，誓言2024年選戰台灣基進突破5%政黨票門檻，進入國會，要將台灣基進的三大政綱，本土理念擴展全台，目標囊括100萬政黨票。

台灣基進黨主席王興煥表示，這次提名7位不分區立委，目的是徹底落實三大政綱，一為抗中保台，推動代理人法，修法抓共諜；二為轉型正義，移除威權象徵、促轉機構常設；三為青年未來，經濟儲能、產業升級、國土平衡。台灣基進是不妥協價值的獨派政黨，會是最稱職的在野監督政黨，唯有為台灣準備第二個本土政黨，與民進黨共同打造本土執政治理 ，本土在野監督的本土政體，才能徹底解決大陸介入台灣選舉的危機。

王興煥說，台灣支持台獨，堅定抗中、要求轉型正義的選票，絕對遠遠超過100萬，台灣基進的目標就是取得選民的信任跟委託，全力取得這其中的100萬票。

台灣基進提名不分區立委排名第一的史惟筑表示，台灣基進身為最堅定的獨派政黨，期許自己成為最忠誠於本土的在野監督力量，在穩固台灣民主體制的前提下，兼顧有利於社會發展的需求，提出三個最優先與18項幸福提案，抗中保台最優先，因為需要專業立法；青年未來最優先，需要要儲備經濟動能；轉型正義最優先，這是台灣團結前進的必要條件；由於深信台灣安全跟民生未來，是兩股可以同時並進，並且能讓社會持續轉化的力量，所以提出18項幸福提案，加強守護台灣力道。

台灣基進不分區立委排名第二的陳奕齊說，過去兩次大選，政黨票從零到3%，這次只剩下不到1%的差距，就能進入國會。大選可以預期韓國瑜、謝龍介、黃國昌等人將成為立委，他們一定會在國會扯後腿，要對抗這群亂源，就必須要有我們「戰鬥基」的力量。

台灣基進內湖南港立委參選人吳欣岱指出，台灣基進不斷點出國民黨與民眾黨主席柯文哲種種有害台灣的謬誤，因此受到很多攻擊，也有聲音要求必須跟綠營整合，但無論是放棄指正藍白或者放棄參選，都不會是為了台灣長久大局著想。很多人會說選人不選黨，這句話不適用於台灣基進，台灣基進提名的參選人已經是最忠誠，最良善，願意為台灣犧牲的人選，投給台灣基進，就是肯定跟鼓勵這些善良價值。

台灣基進宜蘭縣立委參選人林意評表示，比較2016年到2020政黨票可以看出，民進黨流失10%跑去了民眾黨，但柯文哲連國民黨都可以合作，這是個沒有底線，沒有原則的政黨，不可能是宜蘭人真正想要的政黨，宜蘭已經走到了需要第二個非國民黨的選擇的民主階段，這個選擇不該是民眾黨，台灣基進就是要拿回這些選票。

2024選舉 2024立委選舉

延伸閱讀

批國民黨不分區充斥官二代 民進黨：靠爸靠媽當立委

現任立委年齡比一比 40歲以下只有他

不斷更新／平均47歲！國民黨不分區立委醫藥界5入列 7黨提名名單一次看

醫師、心理師列國民黨不分區立委 關注健保及心理憂鬱

相關新聞

邱顯智預測未來立法院畫面 韓國瑜當午後限定立法院長

國民黨公布不分區立委提名名單，高雄市前市長韓國瑜名列第一，時代力量立委邱顯智今天說，依照選舉結果有幾個可能，第一是藍白過...

竹市立委登記藍營打政績牌 柯美蘭忘帶保證金　

今天起2024總統、立委參選展開登記，國民黨新竹市立委參選人鄭正鈐，與用無黨籍參選的民眾黨主席柯文哲胞妹柯美蘭今都個別在...

邱議瑩登記拚4連霸 酸韓國瑜進國會「要記得早起」

2024大選登記首日，高雄第一選區民進黨現任立委邱議瑩今日在丈夫陪同下登記，力拚4連霸，因該選區國民黨未推人選，藍白合之...

花蓮許願神搶頭香參選立委 傅崐萁預計23日上午登記

2024總統及立委選舉今天起至24日受理登記，民眾黨花蓮市民代表許願神今天以無黨籍身分搶頭香，他套上自製的旗子戰袍，頭戴...

登記首日選擇返鄉陪小雞造勢 賴清德強調人選「三跨」

立委開放登記首日，民進黨總統參選人賴清德一早就選擇到家鄉新北，陪同12位黨籍立委參選人登記並造勢，依序發球棒，營造棒球隊...

影／台中市副市長王育敏列國民黨不分區立委 盧秀燕這樣回

台中市副市長王育敏被列為國民黨不分區立委，台中市長盧秀燕今天在台中購物節抽百萬現金時表示，她希望更多人到國會幫台中發聲，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。