觀察站／朱家軍全面進攻 有優勢也有挑戰

國民黨不分區名單在昨中全會獲全數通過，人選涵蓋國防、科技、藝文、社福、醫療界等多元專業領域，艱困選區戰將也依約納入，為下次縣市長選舉儲備戰力，頗獲好評；黨主席朱立倫胸有成竹稱這是有史以來最好、最強的名單。相比民進黨，這份名單固然優勢不少，卻也留下挑戰。

綜觀整份名單，除了有「超級吸票機」韓國瑜領軍瞄準國會龍頭，甚至有安撫民眾黨總統參選人柯文哲，不會有「侯韓配」之意；朱立倫還一口氣列入新北市文化局前局長林倩綺、組發會主委許宇甄、八年前就曾提名的柯志恩、王育敏等人，也被視為「朱家軍」全面進攻國會。

專業組亮點，還有AI及區塊鏈專家「寶博士」葛如鈞、NCC前委員翁曉玲分別在第三、四名，有意與民進黨不分區人選、「認知戰」專家沈伯洋互別苗頭。

過去三年疫情期間，醫護人員防疫貢獻大，國民黨鎖定醫療專業相關，整體名單就多達五人，意在凸顯民進黨安全名單無醫界的爭議。

然而，這份名單縱如朱立倫所稱「佳評如潮」，但現任不分區立委全數無法連任，黨內難免有人失落，也失去國會經驗傳承的契機；而民進黨批評名單內不乏「政二代」，也是事實，顯見還有改善空間，以及政黨不宜過度自滿。

商品推薦