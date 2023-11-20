聽新聞
test
0:00 / 0:00

觀察站／朱家軍全面進攻 有優勢也有挑戰

聯合報／ 本報記者鄭媁

國民黨不分區名單在昨中全會獲全數通過，人選涵蓋國防、科技、藝文、社福、醫療界等多元專業領域，艱困選區戰將也依約納入，為下次縣市長選舉儲備戰力，頗獲好評；黨主席朱立倫胸有成竹稱這是有史以來最好、最強的名單。相比民進黨，這份名單固然優勢不少，卻也留下挑戰。

綜觀整份名單，除了有「超級吸票機」韓國瑜領軍瞄準國會龍頭，甚至有安撫民眾黨總統參選人柯文哲，不會有「侯韓配」之意；朱立倫還一口氣列入新北市文化局前局長林倩綺、組發會主委許宇甄、八年前就曾提名的柯志恩王育敏等人，也被視為「朱家軍」全面進攻國會。

專業組亮點，還有AI及區塊鏈專家「寶博士」葛如鈞、NCC前委員翁曉玲分別在第三、四名，有意與民進黨不分區人選、「認知戰」專家沈伯洋互別苗頭。

過去三年疫情期間，醫護人員防疫貢獻大，國民黨鎖定醫療專業相關，整體名單就多達五人，意在凸顯民進黨安全名單無醫界的爭議。

然而，這份名單縱如朱立倫所稱「佳評如潮」，但現任不分區立委全數無法連任，黨內難免有人失落，也失去國會經驗傳承的契機；而民進黨批評名單內不乏「政二代」，也是事實，顯見還有改善空間，以及政黨不宜過度自滿。

2024選舉 2024立委選舉 選情評論 朱立倫 不分區立委 王育敏 韓國瑜 國民黨 柯志恩 民進黨

延伸閱讀

國民黨不分區立委名單全數通過 韓國瑜票數最高

朱立倫下藍白合最後通牒 柯文哲：期待整合最強候選人

藍營不分區名單有史以來最強 朱立倫反酸綠分贓、和稀泥

朱立倫對民眾黨下通牒 周三是藍白合最後期限

相關新聞

醫界5人 列國民黨不分區

國民黨昨天公布不分區立委名單，醫藥及諮商心理領域共五人名列其中，蘇清泉、蔡明忠、陳菁徽等三名醫師入列，另有藥師沈采穎、台...

未再提名不分區 廖婉汝考慮選屏南立委

國民黨昨公布不分區立委名單，去年底縣長選舉落敗的蘇清泉排11名，現任不分區立委、屏縣黨部主委廖婉汝未在列，廖表示尊重黨中...

新聞眼／陳永康vs.沈伯洋 藍綠立委提名 反映不同國防思維

下屆立法院將有兩位標榜國防專業的立委，分別是國民黨陳永康與民進黨沈伯洋。不分區名單堪稱政黨向選民訴求的形象招牌，兩人所代...

觀察站／朱家軍全面進攻 有優勢也有挑戰

國民黨不分區名單在昨中全會獲全數通過，人選涵蓋國防、科技、藝文、社福、醫療界等多元專業領域，艱困選區戰將也依約納入，為下...

關注兩岸 陳永康期建構共同作戰圖像

國防部前副部長陳永康被提名為國民黨不分區立委，進入安全名單。他昨天接受本報訪問表示，選後他希望致力建構一套完整的「共同作...

綠譏藍「三多」名單 批黑金、世襲復辟

國民黨昨天公布不分區立委提名名單，高雄市前市長韓國瑜列第一名。民進黨發言人卓冠廷表示，被提名人不是金二代，就是地方派系及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。