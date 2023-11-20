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關注兩岸 陳永康期建構共同作戰圖像

聯合報／ 記者洪哲政李成蔭葉德正劉懿萱鄭惠仁蔡維斌／連線報導
國防部前副部長陳永康獲國民黨提名不分區立委。本報資料照片
國防部前副部長陳永康獲國民黨提名不分區立委。本報資料照片

國防部前副部長陳永康被提名為國民黨不分區立委，進入安全名單。他昨天接受本報訪問表示，選後他希望致力建構一套完整的「共同作戰圖像」（Common Operational Picture, COP），提供給執政當局國防部、國安會運用，以精確研判兩岸局勢。

陳永康認為，國防部當前公布如共機擾台等情報資訊，並非實際航跡，恐只是為對民眾造成壓力。

陳永康關注國軍近年的漢光演習，他表示，自己也與外國包括印太司令部智庫對話，一般評估共軍對台威脅時程，從原先二○二五年對台動武機率，現已延長到二○二七年，且機率降低。

國民黨不分區立委排名第一的高雄前市長韓國瑜昨天批民進黨「大貪特貪、大撈特撈」，很多黨員「黨性堅強，人性醜陋」，展現領軍氣勢；現場民眾高喊「院長好」、「韓國瑜凍蒜、韓國瑜加油」，韓僅說「謝謝」。

同列國民黨不分區名單的台南市前議員謝龍介說，韓國瑜在基層帶起共鳴，很多人對韓有高度期待，是國民黨的好棋。

另外，六十年次的新北市法制局長吳宗憲是侯家軍，曾任桃園、士林、南投地檢署檢察官，資歷超過十八年，他回應表示，就是把事情做好，希望能貢獻專長，回饋給社會，打擊詐騙將會是首要任務。

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