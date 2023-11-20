醫界5人 列國民黨不分區

國民黨昨天公布不分區立委名單，醫藥及諮商心理領域共五人名列其中，蘇清泉、蔡明忠、陳菁徽等三名醫師入列，另有藥師沈采穎、台灣醫療健康諮商心理學會理事長李玉嬋。

大台中醫師公會理事長魏重耀以「非常好」形容這份名單。他表示，新冠肺炎疫情後，健保醫療費用點值落至零點八，不利於整體醫療發展，樂見國民黨重視醫界心聲。國民黨總統參選人侯友宜已承諾當選後將擴大健康投資，任內逐年將健康照護支出的GDP占比提升到百分之八，足見重視健保議題。

彰化縣醫師公會前理事長蔡明忠表示，這次不分區立委名單代表具全面性，除了政黨整體戰力，另外顧及醫療社福、司法改革、照顧弱勢、年輕世代參選等面向。

蔡明忠表示，醫師、藥師及心理師入列，希望在醫療、藥物、心理健康等方面，促進國人健康，讓老人有所依托。健保制度已走入瓶頸，政府投入健保經費嚴重不足，他未來進入立法院，將著眼於健保財務如何長久執行，並提高讓醫事人員待遇，改善職場環境；另建立長照保險制度，落實長者照顧。

屏東東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉將回鍋國民黨不分區立委，他表示，進入立法院後，肩負醫療及政治等身分，展現專業醫藥專長。

位居名單第五名的婦產科醫師陳菁徽表示，自從生不出第二胎且連續流產後，她也成為不孕症病人，嘗試各式排卵針、取卵做試管嬰兒，半年內喜迎二條線，懷上二寶。目前許多想生的年輕族群無法透過人工生殖孕育下一代。她進入國會將推廣三大面向，包括人工生殖法修法、保障及照顧女性癌症患者的生育能力，並以自身不孕的經歷，強化全年齡層女性的心理健康照顧。

李玉嬋表示，許多年輕人、老年人飽受憂鬱症之苦，以致自殺率偏高，如有機會至立院服務，將關注國人心理健康，倡議「心理健檢」及擴大布建心理諮商資源。另將為一二○萬名身心障礙人口發聲，制定法規，協助就業，並改善偏鄉醫療部分，如復康巴士、遠距醫療等。

藥師沈采穎指出，目前衛福部食藥署等主管機關在面對用藥問題時根本擺爛，只做表面功夫，以致藥費不斷高漲，人民用藥持續浪費；她如果成為藥師立委，將糾正衛福部官員執行方向，擬定合理的藥業給付，並改革現有醫療體系。

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