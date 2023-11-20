聽新聞
test
0:00 / 0:00

決戰中台灣 藍綠明立委聯合登記

聯合報／ 記者陳秋雲劉柏均／台中報導
國民黨台中市黨部主委顏文正。記者劉柏均／攝影
國民黨台中市黨部主委顏文正。記者劉柏均／攝影

2024總統、立委參選登記今起登記，藍綠展現決戰中台灣氣勢，兩黨主席明天分率區域立委參選人聯合登記。總統選戰藍白合雖然還未定，但在台中市立委戰場「8+1」藍白合定了，據了解，市長盧秀燕將請假陪同國民黨參選人聯手出擊。

11月20日至11月24日起，受理總統、副總統與立法委員選舉候選人登記。

國民黨台中市7位區域立委及立委參選人，包括第二選區顏寛恒、第三選區楊瓊瓔、第四選區廖偉翔、第五選區黃健豪、第六選區羅廷瑋、第七選區林家興、第八選區江啟臣，原民立委參選人黃仁及民眾黨第一選區蔡壁如，「8+1」聯合登記。

國民黨台中市黨部主委顏文正說，聯合登記時，國民黨主席朱立倫、市長盧秀燕領軍，強調「藍白合」，讓區域立委席次最大化。

顏文正說，要下架民進黨只有「藍白合」，不管總統局如何，台中市區域立委示範「藍白合作無間」，要把席次最大化，粉碎民進黨國會過半的企圖。

民進黨第一選區蔡其昌、第二選區林靜儀、第三選區謝子涵、第四選區張廖萬堅、第六選區江肇國、第七選區何欣純、第八選區謝志忠將聯合登記，第五選區莊競程看黃道吉日，提早一天登記。聯合登記是由立法院副院長邀集，黨主席也是總統參選人賴清德將親自領軍，莊競程也會前往助陣，展現團結氣勢，一起將高喊「建設台中、守護台灣」，對台中選戰勢在必得。

總統府秘書長林佳龍最常提到中市府不提大建設計畫，都是沿用前朝規畫，才能動工、完工。盧秀燕也訴諸民意，指中央多次卡台中建設，前兩年求見部會首長，常碰軟釘子、點滴在心頭。

因此，這次立委大戰，民進黨劍指盧秀燕，場場砲轟捷運藍線改道、經費增加。市府多次解釋盧秀燕延續胡志強路線，經費增加是因營建成本及徵收土地所致。

民進黨市黨部主委李天生表示，賴清德承諾若當選總統，會持續全力支持台中建設預算，粉碎盧市府「中央卡台中」的不實指控。

2024選舉 2024立委選舉 2024中彰投立委

延伸閱讀

台中藍白合定了！盧秀燕、朱立倫領軍8+1名參選人 21日聯合登記

王育敏列不分區 中市府：樂觀其成 盧秀燕昨就說有驚喜

影／陪葉元之掃街！盧秀燕赴新北90度鞠躬 攤商驚呼：本人好漂亮

影／中捷藍線引發藍綠互槓 盧秀燕：大家起步慢但都比我們早核定

相關新聞

醫界5人 列國民黨不分區

國民黨昨天公布不分區立委名單，醫藥及諮商心理領域共五人名列其中，蘇清泉、蔡明忠、陳菁徽等三名醫師入列，另有藥師沈采穎、台...

未再提名不分區 廖婉汝考慮選屏南立委

國民黨昨公布不分區立委名單，去年底縣長選舉落敗的蘇清泉排11名，現任不分區立委、屏縣黨部主委廖婉汝未在列，廖表示尊重黨中...

綠譏藍「三多」名單 批黑金、世襲復辟

國民黨昨天公布不分區立委提名名單，高雄市前市長韓國瑜列第一名。民進黨發言人卓冠廷表示，被提名人不是金二代，就是地方派系及...

國民黨不分區平均47歲 史上最年輕

國民黨不分區立委提名名單昨天出爐。高雄市前市長韓國瑜領軍位列第一；去年縣市長選舉艱困選區落敗戰將，包括高雄柯志恩、台南謝...

決戰2024／初選心結 立委「藍綠合」暗盤埋變數

2024立委選戰倒數，藍綠在雙北立委選區都埋下「初選心結」，有黨內同志未輔選、按兵不動，還有人傳出暗助對手，甚至形成另類...

港湖綠分裂 高嘉瑜吳欣岱互槓

台北市港湖立委選舉三腳督，國民黨參選人李彥秀、台灣基進吳欣岱挑戰現任民進黨立委高嘉瑜，泛綠呈現分裂。高嘉瑜昨天以聖經故事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。