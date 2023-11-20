決戰中台灣 藍綠明立委聯合登記

2024總統、立委參選登記今起登記，藍綠展現決戰中台灣氣勢，兩黨主席明天分率區域立委參選人聯合登記。總統選戰藍白合雖然還未定，但在台中市立委戰場「8+1」藍白合定了，據了解，市長盧秀燕將請假陪同國民黨參選人聯手出擊。

11月20日至11月24日起，受理總統、副總統與立法委員選舉候選人登記。

國民黨台中市7位區域立委及立委參選人，包括第二選區顏寛恒、第三選區楊瓊瓔、第四選區廖偉翔、第五選區黃健豪、第六選區羅廷瑋、第七選區林家興、第八選區江啟臣，原民立委參選人黃仁及民眾黨第一選區蔡壁如，「8+1」聯合登記。

國民黨台中市黨部主委顏文正說，聯合登記時，國民黨主席朱立倫、市長盧秀燕領軍，強調「藍白合」，讓區域立委席次最大化。

顏文正說，要下架民進黨只有「藍白合」，不管總統局如何，台中市區域立委示範「藍白合作無間」，要把席次最大化，粉碎民進黨國會過半的企圖。

民進黨第一選區蔡其昌、第二選區林靜儀、第三選區謝子涵、第四選區張廖萬堅、第六選區江肇國、第七選區何欣純、第八選區謝志忠將聯合登記，第五選區莊競程看黃道吉日，提早一天登記。聯合登記是由立法院副院長邀集，黨主席也是總統參選人賴清德將親自領軍，莊競程也會前往助陣，展現團結氣勢，一起將高喊「建設台中、守護台灣」，對台中選戰勢在必得。

總統府秘書長林佳龍最常提到中市府不提大建設計畫，都是沿用前朝規畫，才能動工、完工。盧秀燕也訴諸民意，指中央多次卡台中建設，前兩年求見部會首長，常碰軟釘子、點滴在心頭。

因此，這次立委大戰，民進黨劍指盧秀燕，場場砲轟捷運藍線改道、經費增加。市府多次解釋盧秀燕延續胡志強路線，經費增加是因營建成本及徵收土地所致。

民進黨市黨部主委李天生表示，賴清德承諾若當選總統，會持續全力支持台中建設預算，粉碎盧市府「中央卡台中」的不實指控。

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