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港湖綠分裂 高嘉瑜吳欣岱互槓

聯合報／ 記者林麗玉鍾維軒／台北報導
民進黨立委高嘉瑜拚連任。本報資料照片
民進黨立委高嘉瑜拚連任。本報資料照片

台北市港湖立委選舉三腳督，國民黨參選人李彥秀、台灣基進吳欣岱挑戰現任民進黨立委高嘉瑜，泛綠呈現分裂。高嘉瑜昨天以聖經故事「所羅門王判兩母爭子」為例籲整合，喊出「港湖願讓吳欣岱6%」，吳欣岱反酸高綠皮白骨，不如跟李彥秀藍白合，並指高嘉瑜在本土派仇恨值太高，已不可能成為團結綠營勝選的選項。

由於吳欣岱日前競總成立，現場有內政部前部長徐國勇、前立委姚文智、衛福部次長王必勝的祝賀影片，是否違反黨紀？北市黨部主委張茂楠說，吳欣岱秀出的是今年4月服務處開幕影片，當時高嘉瑜和吳欣岱都不是立委參選人，沒有被提名，徐國勇、王必勝和姚文智沒有踩線，如果是提名後才站台，黨部當然會約束。

今天立委登記第一天，高嘉瑜昨引用「所羅門王判兩母爭子」的《聖經》故事表示，所羅門王如何以公正和智慧的方式解決問題，真正的價值在於「無私」，並指這次港湖選舉，綠營面臨分裂，理應更無私、公正和智慧的方式解決，「自己也很願意先釋出善意」。

高嘉瑜向吳欣岱呼籲「希望選前找有公信力、公正的民調公司做整合民調，且願意讓吳欣岱6%」，如果吳欣岱真的支持賴清德，絕不能眼睜睜看著港湖再淪陷於非台灣隊陣營。

吳欣岱則提醒高嘉瑜兩個現實，第一，高的支持者，支持柯文哲比支持賴清德更多，高是「綠皮白骨」；並指高嘉瑜在本土派選民中仇恨值太高，甚至比國民黨的李彥秀還高1成以上，已不可能成為團結綠營有可能勝選的選項。

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