評估立委國會表現 各黨記者會見勤惰

小黨比大黨更勤快開記者會，但訴求點各有不同。國民黨的記者會瞄準監督民進黨，痛批蔡政府少子化、高房價與改善低薪沒做好；民進黨少開記者會，主題批國民黨親中、洩漏國家機密與染黑；民眾黨與時代力量記者會最實際，多關注民生議題，包括詐騙、空屋稅與AI專法等，人數雖少，但幾乎天天都很認真用功。

綠記者會多做球

民進黨身為執政黨，有事找行政團隊疏通即可，較少開記者會，若有開記者會大多也是攻擊其他陣營的候選人，例如16日民進黨立院黨團就由立委洪申翰與劉世芳召開「詭異的藍白合」記者會，批評近日的藍白合要建立聯合政府、要從行政權內部監督等主張太荒謬。

民進黨立委召開記者會，較多是做球給行政院公布修法或增加補助，包括在疫情間呼籲政府補助學貸，疫情後如蔡培慧、蔡易餘與何欣純等立委也曾在記者會，呼籲政府將已調高的老農津貼再加碼，但這些立委平常多跑地方為主，很少在立法院開記者會，每當特地舉行記者會就顯出政治考量。

藍扮演忠誠反對黨

在野黨中，國民黨立院黨團與中央黨部很常召開記者會，但比較少對執政黨有政策建議，而是批評與造勢。如14日召開「蔡政府面對少子化，束手無策！」記者會上，黨團總召曾銘宗就曾指出，要改善少子化只能政黨輪替；13日黨中央的「新潮流沒散，台灣少一半」記者會上，則是火力集中抨擊民進黨派系的爭議，較少對政策的倡議。

國民黨也曾針對新南向政策召開記者會，列舉包括預算、貿易佔比等數據，批評蔡政府的「新南向政策」效果不好；還有巴西進口雞蛋爭議延燒時，國民黨立院黨團也曾呼籲地方政府自主加強食安，徹查採購廠商超思與中央畜產會的關係等，較扮演監督角色。

黃白小黨倡議多

相對來說，民眾黨與時代力量雖然立委席次少，但卻是最積極倡議政策的政黨，民眾黨長期倡議《最低工資法》，並呼籲政府制定AI專法，還有指出現行《家暴法》的保護令無法有效保護受害者，都提醒政府健保黑洞難填，需要編列特別預算緩解健保連年虧損，主要聚焦產業、社會與民生等領域。

時代力量則是長期倡議《空屋稅》，且立委們都相當在意社會安全、環境與司法正義等問題，包括曾召開記者會呼籲增加本國勞工勞參率，觀光業不要任意引進移工；並在囤房稅外另訂空屋稅，採取「全國歸戶」、「多屋重稅」、「出租免徵」與「偏鄉免計」等原則，還有呼籲減少檢警行政程序，舒緩處理詐騙的負擔。

盼善用記者會

記者會是操作輿論手段的一種，各黨使用目的不同，雖無法評判優劣，但選舉在即，民眾早已厭倦漫天的口水謾罵，各界期待政黨提出政策或修法建議，也希望執政黨俯順民意，讓台灣的社會更好。







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