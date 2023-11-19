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桃園立委選情 藍營樂觀「坐三望四搶五」
二○二四年選戰逐漸白熱化，藍營對桃園立委選情樂觀，可望「坐三望四搶五」。國民黨桃園立委直言，雖然行政院副院長鄭文燦曾在桃園執政八年，但鄭的人際關係不可能完全移轉給民進黨參選人，中央層級選戰不能忽視大環境因素，民眾對中央執政不滿，比鄭文燦當市長當多久還重要。
尋求桃園第三選區立委連任的國民黨立委魯明哲說，儘管鄭文燦擔任市長八年，但二○二一年的四大公投，桃園的開票結果就不如民進黨預期。立委是中央層級選舉，與地方選舉不同，安全、民生經濟等大型議題，民眾會密切考量，中央執政對選情有高度影響，不光是桃園，全國各縣市都是如此。
國民黨桃園市議員牛煦庭角逐第一選區，將對上尋求連任的民進黨立委鄭運鵬。據了解，藍綠都評估此區選情膠著，牛現階段還稍占優勢。
熟悉桃園選情的藍營人士指出，國民黨立委萬美玲、呂玉玲、魯明哲尋求連任，目前選情穩定，整體而言桃園「坐三望四搶五」。
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