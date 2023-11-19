聽新聞
test
0:00 / 0:00

立委搶攻青年票 跑外送、騎重機

聯合報／ 記者潘欣中王昭月徐白櫻／連線報導
爭取連任的民進黨屏東縣立委鍾佳濱與幕僚團隊籌劃的青年總部「沖咖啡bar」昨天開張，鍾邀請八年級生的鄭家純擔任一日店長。圖／鍾佳濱服務處提供
爭取連任的民進黨屏東縣立委鍾佳濱與幕僚團隊籌劃的青年總部「沖咖啡bar」昨天開張，鍾邀請八年級生的鄭家純擔任一日店長。圖／鍾佳濱服務處提供

爭取連任的屏東縣立委鍾佳濱昨成立青年總部，取名為「沖咖啡bar」，開張日找藝人「雞排妹」鄭家純當一日店員。高雄立委參選人陳若翠團隊採用外送機車當宣傳車，大街小巷機動性高。台東參選人黃建賓則愛騎重機跑行程，各地參選人都使出渾身解數吸引選民目光。

屏北選區的鍾佳濱參考年輕人愛聽podcast（播客），他與鄭家純以互動問答的方式暢談青年政策，現場有不少青年創業攤車慕名而來，呈現出青年市集的氛圍。鄭家純說，第一次看過這麼特別的青年總部。

同選區的國民黨黃明賢是現任議員，以掃街拜票和宣傳車下鄉開講為主，主張興建高屏第二東西向快速公路，讓年輕人留在家鄉打拚。

高雄市第4選區國民黨參選人陳若翠昨成立競選總部，邀請總統參選人侯友宜及前市長韓國瑜站台，總部的宣傳車不是傳統發財車或胖卡，這次採用類似foodpanda外送車，拜票不怕塞車。同選區對手、現任立委林岱樺改穿吊帶褲營造活潑形象，舉辦親子活動拉近與年經家長距離。

台東縣區域立委國民黨參選人黃建賓本身是重機愛好者，不僅愛騎重機跑行程，也辦過浪花騎士節等活動，喜歡彈吉他引吭高歌。對手賴坤成天天行程滿檔，好人緣讓李㼈、楊烈等藝人放下工作，遠赴台東陪同拜票。

2024選舉 2024立委選舉 2024高屏離島立委

延伸閱讀

鍾佳濱啟動「沖咖啡bar」青年總部 一日店長雞排妹驚呼：好特別

屏北立委看板大戰！鍾佳濱宣傳政績 黃明賢與侯友宜合體

陳沂送「黑菊花」指他濫訴 鄭家純律師曬「律師公會聲明」澄清：告的就只有某人

陳沂送黑菊花嘲諷 鄭家純律師千字文嘆：網路霸凌

相關新聞

列藍不分區首位 韓國瑜：接受任務

國民黨不分區立委名單今天出爐，黨主席朱立倫昨天表示，高雄市前市長韓國瑜將列為不分區名單第一名。韓國瑜透過辦公室發出聲明，...

新聞眼／禿子、水牛爭議長 民眾黨成關鍵

高雄市前市長韓國瑜將擔任國民黨不分區立委提名人，藍營期待韓帶動國民黨立委選情，明年的國會議長爭霸，國民黨推出「最強棒」。綠營...

桃園立委選情 藍營樂觀「坐三望四搶五」

二○二四年選戰逐漸白熱化，藍營對桃園立委選情樂觀，可望「坐三望四搶五」。國民黨桃園立委直言，雖然行政院副院長鄭文燦曾在桃...

桃園綠委選情告急 考驗鄭文燦

民進黨中央上個月底盤點全國已提名的區域立委選區，全部進行一輪民調。結果呈現濁水溪以南相對穩定、中北部選情告急情況，其中又...

立委搶攻青年票 跑外送、騎重機

爭取連任的屏東縣立委鍾佳濱昨成立青年總部，取名為「沖咖啡bar」，開張日找藝人「雞排妹」鄭家純當一日店員。高雄立委參選人...

蔡英文喊嘉義縣贏7成 藍：民心已變

蔡英文總統及總統參選人賴清德帶領府院大軍昨天到嘉義縣助選，面對綠營大軍壓境，國民黨懸而未決海線立委，議會黨團推薦縣議員詹...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。