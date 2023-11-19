立委搶攻青年票 跑外送、騎重機

爭取連任的屏東縣立委鍾佳濱昨成立青年總部，取名為「沖咖啡bar」，開張日找藝人「雞排妹」鄭家純當一日店員。高雄立委參選人陳若翠團隊採用外送機車當宣傳車，大街小巷機動性高。台東參選人黃建賓則愛騎重機跑行程，各地參選人都使出渾身解數吸引選民目光。

屏北選區的鍾佳濱參考年輕人愛聽podcast（播客），他與鄭家純以互動問答的方式暢談青年政策，現場有不少青年創業攤車慕名而來，呈現出青年市集的氛圍。鄭家純說，第一次看過這麼特別的青年總部。

同選區的國民黨黃明賢是現任議員，以掃街拜票和宣傳車下鄉開講為主，主張興建高屏第二東西向快速公路，讓年輕人留在家鄉打拚。

高雄市第4選區國民黨參選人陳若翠昨成立競選總部，邀請總統參選人侯友宜及前市長韓國瑜站台，總部的宣傳車不是傳統發財車或胖卡，這次採用類似foodpanda外送車，拜票不怕塞車。同選區對手、現任立委林岱樺改穿吊帶褲營造活潑形象，舉辦親子活動拉近與年經家長距離。

台東縣區域立委國民黨參選人黃建賓本身是重機愛好者，不僅愛騎重機跑行程，也辦過浪花騎士節等活動，喜歡彈吉他引吭高歌。對手賴坤成天天行程滿檔，好人緣讓李㼈、楊烈等藝人放下工作，遠赴台東陪同拜票。

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