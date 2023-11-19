蔡英文喊嘉義縣贏7成 藍：民心已變

蔡英文總統及總統參選人賴清德帶領府院大軍昨天到嘉義縣助選，面對綠營大軍壓境，國民黨懸而未決海線立委，議會黨團推薦縣議員詹琬蓁披掛上陣，對戰綠營蔡易餘。蔡英文稱要在嘉縣拿7成選票，國民黨嘉縣黨部說，民心思變只有民進黨沒發現，詹琬蓁說，綠要贏7成不可能。總統參選人侯友宜今將回防嘉義穩固家鄉大本營。

蔡英文說，2020年總統大選在嘉義縣海線得票率超過6成5，這次賴清德最少要拿6成5到7成，明年選舉一定要贏，中央地方繼續努力建設嘉義，嘉義縣已從農業大縣變成農工大縣，無人機產業、科學園區持續發展，預計創造5700個工作機會，讓年輕人留在家鄉發展。

國民黨縣黨部主委翁重鈞說，從九合一選舉結果可見，民進黨在海區支持度下降，東石、義竹、朴子、太保首長都被翻盤，民心已變只有民進黨還沒發現，贏7成太離譜。嘉縣海線立委參選人詹琬蓁也說，民進黨執政表現沒那麼好，在基層跑行程常聽到「政黨輪替」聲音，要贏7成不可能。

蔡易餘父親、前立委蔡啟芳到場未上台，蔡英文、行政院副院長鄭文燦、立委莊瑞雄等人都上台支持。朴子市前市長王如經擔任朴子後援會會長，朴子市農會總幹事田志強擔任朴子後援會總幹事，縣長翁章梁擔任競總主委，副議長陳怡岳擔任競總總幹事。

翁章梁說，蔡易餘是他看過政治人物中最認真的一位，從早拚到晚。蔡英文說，蔡易餘是她台大法律系學弟，畢業就考上律師很優秀，對故鄉有感情回嘉服務，向中央爭取超過70億元治水，是認真立委。賴清德說，嘉縣進步發展有「勝利方程式」，縣長、議員、2席立委一起打拚，未來要讓勝利方程式繼續，他會與蔡易餘、陳冠廷完成嘉縣六大產業園區，國會過半，台灣就贏，守護台灣一定贏。

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