藍白小雞首度聯合掃街 各喊柯侯、侯柯配

藍白合有望成局，雖然正副人選尚未公布，不過也讓參選立委的藍白小雞氣勢大漲，已有藍營小雞開第一槍，掛出有國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲同框的競選看板，預告還有很多小雞會掛出來，昨天還有藍白小雞首度聯合掃街，各喊希望「柯侯配」、「侯柯配」。

國民黨新北立委參選人葉元之昨早在縣民大道和館前東路口，掛出與侯友宜柯文哲的聯合看板，並寫上二○二四聯合政府，引人注目。他說，看到藍白合的曙光，就趕快請廠商重新製作，未來不管誰正誰副，都可以適用，「最近應該很多小雞會掛出來，也有民眾黨參選人跟我要侯友宜的照片」。

國民黨立委參選人游淑慧、張斯綱邀請民眾黨台中市立委參選人蔡壁如到士林市場掃街拜票，蔡壁如仍喊希望「柯侯配」，游淑慧、張斯綱喊「侯柯配」。蔡壁如表示，國民黨在台中第一選區沒有推人，加上市長盧秀燕支持，偏藍會支持她，區域立委都有合作，「藍天加白雲一直都是進行式」。媒體問柯文哲曾說後悔還落淚，要如何說服支持者？蔡壁如說，柯文哲既然做了決定，一定會遵守。

但宜蘭藍白都有推人，彼此仍不退讓，民眾黨宜蘭立委參選人陳琬惠昨表示，即使藍白合，民眾黨仍盼保有理想性，國民黨不應以大欺小，應禮讓小黨。

商品推薦