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藍控何博文妻涉統戰 何堅稱學術交流

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導
民進黨新北市立委參選人何博文（右）的配偶邱槿桉（左，改名為邱卉榛）被揭露曾赴中國大陸參加統戰活動，國民黨批評綠營雙標。圖／聯合報系資料照片
民進黨新北市立委參選人何博文（右）的配偶邱槿桉（左，改名為邱卉榛）被揭露曾赴中國大陸參加統戰活動，國民黨批評綠營雙標。圖／聯合報系資料照片

國民黨昨舉行記者會，控民進黨立委參選人何博文妻子邱槿桉（後改名邱卉榛）涉入大陸統戰活動，在二○一七年七月率學生前往河南省舉辦的「正本溯源，尋根河洛」活動，邱多次手舉「主辦單位河南省人民政府台灣事務辦公室」的手板拍照，拍照背景包括大陸總書記習近平標語，而該活動被選為當年河南省涉台十大新聞的第九名。

何博文回應，妻子是擔任銘傳大學教職，完全依照學校的工作任務赴中國進行學術交流，謹守分際，沒有任何踰矩。

國民黨批評，邱槿桉接受「創星谷」大陸公司訪問，該公司接受中共科技局、民政局的監督管理，從該公司官網簡介可知，亦是科技創新人才引進的「廈門市科技服務行業協會」的「會員團體副會長」，換言之是做中共的黨務、政務。

邱槿桉二○一九年又赴陸，留下活動紀錄。從廈門理工學院的官方微信頻道「影響院落」公開活動紀錄所見，當年五月，邱出席統戰交流周的朗誦會活動，該活動聲稱以「全新獨特的朗誦表演形式」，用交疊的閩南語和普通話傳遞「對祖國崇高的熱愛之情」，邱當時與黨委書記林進川同框。該場統戰朗誦會的活動，是於宣稱「手拉手，心貼心，海峽兩岸一家親」的台灣高校師生交流周之框架下舉辦。

何博文說，妻子平常完全沒參與政治事務。請問在國民黨眼中銘傳大學是中國統戰機構嗎？請問銘傳大學是直屬國台辦的統戰工具嗎？

2024選舉 2024立委選舉 何博文 2024北北基立委

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