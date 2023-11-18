柯美蘭：哥哥考慮人民至上 不考慮個人

總統「藍白合」雖成局，但引發民眾黨內反彈，認為柯讓步太多。柯文哲胞妹、無黨籍竹市立委參選人柯美蘭昨表示，一直不希望密室協商，哥哥向來是充滿理想的人，如今折服在大黨壓迫之下，讓她相當不捨，說著忍不住潸然淚下。

柯美蘭說，大前天聽聞藍白合成局，乍聽之下很感動，認為藍白兩黨都將國家利益擺到最高位階，但看了相關新聞，內心卻感到沉重、悲傷，因為協商的代表國民黨有三人，民眾黨卻只有一人，比例差異大。

柯美蘭講到此處忍不住停頓，一度哽咽地說，「我覺得我哥哥充滿理想，一直很努力」，她不斷提醒哥哥不要密室協商，因哥哥是亞斯伯格症，總覺得別人是好人，無法相信有壞人存在。

「我不是說大家都是壞人，但總是會有人把黨的利益放在前面。」柯美蘭說，哥哥總是考量人民不希望有戰爭，人民過得那麼苦，考慮人民至上後就不會考慮個人，才會促成藍白合，但因為民眾黨是比較小的黨，某些角度會被壓迫，也因此這決定讓很多民眾黨員失望、哭了。

商品推薦